السبت 25 نوفمبر 2023
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منوعات

جرح تاني، أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تغضب الإسرائيليين بطريقة توديعها لأهالي غزة (فيديو)

أسيرة إسرائيلية مفرج
أسيرة إسرائيلية مفرج عنها،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا، حيث أظهر إحدى الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.
الأسيرة الإسرائيلية تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي.


اللقطة أثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تناولها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي انتقدت تلويحها وهي تبتسم لأهل غزة، في أثناء نقلها في سيارة الصليب الأحمر.

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وعلق متابعون على اللقطة قائلين:" تصرف يعكس كيف كانت المعاملة".

 

وأعادت اللقطة، للأذهان لقطات سابقة عن لحظة صافحت فيها أسيرة أخرى مقاتلًا من "القسام" أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر للإفراج عنها من قطاع غزة.

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة 24 نوفمبر، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. 

كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

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