السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

شاهد ماذا فعل الجمهور مع العوضي وياسمين عبد العزيز بعد مرور سيارتهما بأحد الشوارع (فيديو)

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، فيتو

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها برفقة زوجها أحمد العوضي وذلك علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي 

وأظهر مقطع الفيديو تدافع الجمهور بشكل كبير علي سيارة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لالتقاط الصور التذكارية برفقتهما أثناء وجودهما في إحدى المناطق.

وواجه “العوضي” صعوبة في القيادة بسبب الزحام الشديد الأمر  الذي جعله يوجه حديثا لأحد الجمهور  قائلا:" ونبي عديني الله يرضي عليك عديني يا صاحبي"، بينما قالت زوجته ياسمين عبد العزيز “حاسب أوعي تخبط حد”.

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وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو قائلة:" حبايبنا امبارح كانوا هيروحو معانا في العربية.

أزمة مصطفى قمر

ومن ناحية أخري كان عبر العوضي عن أزمة مصطفى قمر مع الناقد طارق الشناوي قائلًا إن الناقد طارق الشناوي استخدم تعبيراته كناقد للتعبير عن رأيه.

وقال الفنان أحمد العوضي في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم:" لو طلع الناقد طارق الشناوي شتمنى عادي أنا بحترمه وأعلم أن تعليقاته لاذعة والأهواء الشخصية لا تحكمه " 

 

فيلم الإسكندراني

والفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وكان يريد المخرج الراحل عاطف الطيب إخراجه قبل وفاته ولكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي.

 

وقد كشف مخرج العمل في وقت سابق لـ “فيتو” تفاصيل هذا المشروع قائلًا: أجلت فيلم أهلًا بيكم فى باريس من أجل تصوير فيلم الإسكندراني رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة، لأني حسيت أنه جيه الوقت لتكريم الإسكندرية وأعطيها حقها واستعرض أصولها وعراقتها بطريقة جديدة.

 

واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

أبطال فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

 

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