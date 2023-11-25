بمزاج التجار، تباين أسعار السلع الغذائية بالأسواق، كيلو الجبن بـ 140 جنيهًا واختفاء السكر (صور)

تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ما بين الأسعار المعلنة للشركات التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، والشركات التي لم تنضم لهذه المبادرة، مما كان له أكبر الأثر في وجود سعرين لعدد من السلع الغذائية.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تجولت في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لرصد ومتابعة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، إضافة إلى متابعة التغيرات السعرية في أسعار السلع الغذائية.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار منتجات الأيس كريم في الأسواق

وأكد عدد من التجار لـ «فيتو» خلال الجولة، إن أسعار السلع الغذائية أصبحت غير مستقرة، وهناك أسعار سلع ارتفعت عشوائيًا من الشركات، منها أسعار الشاي والمكرونة إضافة إلى التونة وأيضًا ارتفعت أسعار منتجات الأيس كريم ارتفاعًا تراوح من جنيه إلى 3 جنيهات.

سلعة السكر غير متوفر في جميع المحال ويباع بسعر 50 جنيهًا

وأشاروا إلى أن سلعة السكر غير متوفرة في جميع المحال التجارية، والتي لديها مخزن من السكر يباع حاليًا بسعر 50 جنيهًا.

أسعار المكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار البيض غير مستقرة والكرتونة ارتفعت لـ 155 جنيهًا

وأوضح التجار أن أسعار البيض أيضًا غير مستقرة إذ ارتفعت أسعار البيض خلال الأسبوع الماضي لتصل لسعر 155 جنيهًا، بعد أن كانت بسعر 140 جنيهًا خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية

وعن أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية فجاءت كالتالي:

سعر كيلو الأرز يبدأ من 26 جنيهًا.

شيكارة تحتوي على 5 كيلو أرز بسعر 150 جنيهًا.

عبوة مكرونة وون 400 جرام بسعر 8 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة يصل لـ 24 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دقيق نحو 19 جنيهًا.

أسعار البيض في المحال التجارية، فيتو

أسعار البيض في المحال التجارية

تراوح سعر كرتونة البيض من 147 جنيهًا إلى 153 جنيهًا في بعض المحال التجارية

أسعار المخلل في المحال التجارية، فيتو

أسعار المخلل في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو مخلل تركي نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مخلل بلدي نحو 20 جنيهًا

أسعار اللبن المعبأ في المحال التجارية

تبدأ أسعار كيلو لبن معبأ من 35 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن بمختلف أنواعه في المحال التجارية

وعن أسعار الجبن بمختلف أنواعه في المحال التجارية، فجاء كالتالي:

بلغ سعر كيلو جبنة ملح خفيف نحو 140 جنيهًا

تتراوح أسعار جبنة براميلي من 95 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو جبنة كيري مطبوخة نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو جبنة قريش نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة قديمة دمياطي نحو 118 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو جبنة شيدر بالزيتون نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة شيدر بالكمون نحو 171 جنيهًا للكيلو.

أسعار الزيت في المحال التجارية، فيتو

أسعار الزيت والمسلي في المحال التجارية

وعن أسعار الزيت والمسلي في المحال التجارية، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر زيت خليط وزن 700 مل نحو 43 جنيهًا.

بلغ سعر زيت دوار شمس وزن 900 مل نحو 55 جنيهًا.

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بلغ سعر زيت دوار شمس وزن 750 مل نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر مسلي صناعي عبوة وزن 1.5 كيلو نحو 98 جنيهًا.