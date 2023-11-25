السبت 25 نوفمبر 2023
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أستاذ جيولوجيا يكشف عن عائق خطير يهدد مشروع 1.5 مليون فدان ويطرح الحل

الدكتور عباس شراقي،فيتو
الدكتور عباس شراقي،فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مخاطر تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، طارحا في نفس الوقت الحل من توقف مشروع المغرة الزراعى

وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" تحت عنوان: مشروع المغرة الزراعى مهدد بالتوقف، والأمل قد يكون فى النهر الصناعى"، وقال مشروع المغرة الزراعى هو جزء من مشروع المليون ونصف المليون فدان لزراعة 135 ألف فدان فى المرحلة الأول بعد حفر 447 بئرا من خزان المغرة الذى يقع بين دلتا النيل ومنخفض القطارة". 

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وأضاف:" تتراوح ملوحة المياه من 1000 إلى 8790 جزءا فى المليون بمتوسط 3735 جزءا فى المليون. وتتراوح نسبة ملوحة غالبية آبار المياه بين 2000 و5000 جزء فى المليون، وهذه الكمية عالية جدًا بالنسبة لمعظم المحاصيل حتى المعروف عنها مقاومة للملوحة، وغالبية المزارعين لم يتوقعوا هذه الدرجة العالية، بعضهم اتجه إلى الاستزراع السمكى والبعض الآخر صابر ويكافح الملوحة أملا فى التغلب عليها".


وتابع:"الملوحة العالية هى العائق الرئيسي الذي يهدد المشروع بأكمله. إنها تحتاج إلى حل جوهري".


واستطرد:" هناك قناة ري جديدة تسمى "النهر الصناعي" تمتد من نهر النيل (فرع رشيد) ومحطة الحمام الجديدة لمعالجة الصرف الزراعى (غرب الإسكندرية ) إلى مشروع الدلتا الجديدة الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من منطقة مشروع المغرة". 


وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الهدف من النهر الصناعى نقل حوالى 10 ملايين متر مكعب/يوم من نهر النيل بالإضافة إلى 6.5 مليون متر مكعب/يوم من محطة "الحمام" لرى 1.1 مليون فدان فى المرحلة الأولى بمشروع "مستقبل مصر". 


واختتم:" هل يمكن مد النهر الصناعى لإنقاذ مشروع المغرة بنحو 150 ألف م3/يوم (55 مليون م3/سنة)؟ إذا أمكن ذلك فيمكن خلطها بنفس الكمية من مياه آبار المغرة لزراعة 100 ألف فدان بمعدل 1.100 م3/فدان سنويا، والموضوع يستحق الدراسة".

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