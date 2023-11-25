السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء 13 محتجزًا سيُطلق سراحهم اليوم

الرهائن الإسرائيليين،
الرهائن الإسرائيليين، فيتو

أفادت مصادر إعلامية أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء 13 محتجزًا ستطلق حركة حماس سراحهم، اليوم السبت، بموجب صفقة التبادل مع الحركة التي بدأت خطوتها الأولى، أمس الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن أفرجت حماس الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الجانبين.

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وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق.

من جهتها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلًا فلسطينيًا لدى إسرائيل.

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إسرائيل حركة حماس صفقة التبادل الرهائن الاسرائيليين

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