السبت 25 نوفمبر 2023
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منوعات

لو جالك زلابية بدل الهمبرجر لا تندهش، مطعم يوظف مصابين بالخرف للعمل في خدمة الزبائن

مطعم يوظف مصابين
مطعم يوظف مصابين بالخرف، فيتو

يشتهر أحد المطاعم في اليابان بـ"مطعم الطلبات الخاطئة" نظرا للأخطاء التي تقع عند توصيل الطعام إلى الزبائن، وذلك لأن جميع الندل الذين يعملون فيه مصابون بالخرف.

رد فعل زبائن المطعم


وكشف تقرير صادر عن مجلة “فوربس” عن ردود أفعال الزبائن في هذا المطعم، حيث قال البعض إنهم طلبوا الهمبرجر وحصلوا على طبق من الزلابية، وتناولوه بسعادة، في حين قال آخرون، إنهم حصلوا على سلطة الجمبري عوضًا عن طلباتهم المختلفة، ومع ذلك خرجوا من المطعم سعداء وراضين.

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وكما ذكرت مجلة فوربس: "بدلًا من التعامل مع الخرف على أنه مخيف، ومحبط فإن رواد المطعم يصفون التجربة بأنها لطيفة، وسعيدة، ومضحكة، واجتماعية، ومريحة".


وأوردت المجلة العديد من المفارقات التي حدثت مع الزبائن، على سبيل المثال، جلست إحدى النادلات شاردة الذهن مع مجموعة من الزبائن في المطعم، عوضًا عن تقديم الطعام لهم، كما طلب نادل آخر من أحد الزبائن إحضار الطلبات لضيوفه بدلًا منه، ولم تكن هذه الحوادث مزعجة للزبائن، بل على العكس فقد أخذوها على محمل المزاح والمرح.
 

مقهى لتوظيف المصابين بالخرف

وهذا التجربة ليست الأولى في اليابان حيث قام  أحد المقاهي في ضاحية سينجاوا غرب طوكيو بتوصيف كبار السن المصابين بالخرف للعمل نادلين ليوم واحد في الشهر. وجاءت هذه الفكرة من مالك سابق للمقهى لديه أحد والديه مصاب بالخرف، وقد وافق المالك الجديد على السماح له بتأجير المساحة كل شهر باعتبارها «مقهى للمصابين بالخرف»، ويعمل المنظمون الآن مع الحكومة المحلية للتواصل مع مرضى الخرف في المنطقة.

ويقول النادل المصاب بالخرف توشيو، الذي بدأت تظهر عليه أعراض هذه الحالة منذ عامين: «إنه أمر ممتع للغاية»، ويضيف: «أشعر بأنني أصبحت أصغر سنًا لمجرد وجودي هنا».

كان هذا النادل البالغ من العمر 85 عامًا حريصًا على بدء نوبة عمله، حيث رحب بالزبائن في المطعم بتحية حارة: «إيراسشيماسي» أو «مرحبًا»، ولكن عندما حان وقت تلقي طلباتهم أصبحت الأمور معقدة بعض الشيء بالنسبة له.

مشى نحو الطاولة لكنه نسي قائمة الطلبات الخاصة به، ثم قدم قطعة من الكعكة بحذر شديد إلى الطاولة الخطأ. انتظر أحد العملاء 16 دقيقة للحصول على كوب من الماء بعد جلوسه عليها، لكن لم يشتكِ أحد أو يثير ضجة حول هذا الموضوع، وفي كل مرة كان الزبائن يتقبلون أخطاءه ويضحكون معه. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في مقهى «اليوم البرتقالي» في ضاحية سينجاوا، والمعروف أيضًا باسم مقهى الطلبات الخطأ.

مرض الخرف

الخرف مرض يسبب إهانات وأعباء مالية لا تنتهي، وهو ظاهرة عالمية يواجهها كل مجتمع، لكن في اليابان، أقدم مجتمع في العالم، يمثل الخرف تحديًا صحيًا وطنيًا مُلحًا، فنحو 30% من سكان اليابان البالغ عددهم نحو 125.7 مليون نسمة تجاوزوا الـ65 عامًا. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ستة ملايين ياباني مصابون بالخرف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7.3 ملايين - أو واحد من كل خمسة أشخاص فوق سن الـ65 عامًا - بحلول عام 2025، بحسب وزارة الصحة.

وظهر هذا المفهوم للمرة الأولى في اليابان عام 2017، والآن تُبذل الجهود في جميع أنحاء البلاد لتطوير هذا المفهوم، ففي يونيو أصدرت اليابان تشريعًا يقضي بتفعيل عدد كبير من البرامج والخدمات الجديدة لمساعدة المصابين بالخرف، وهو ما وصفه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بأنه مشروع وطني عاجل. وتشير تقديرات وزارة الصحة اليابانية إلى أن الجهود الاستشارية والبحثية الجديدة المتعلقة بالخرف ستكلف نحو 96 مليون دولار في عام 2024 وحده.

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