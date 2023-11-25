ردا على وقاحة تل أبيب، الخارجية الإسبانية تستدعي السفير الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطلب منه "توضيحات" حول البيان الإسرائيلي الذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".



وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، أنها طلبت تقديم توضيحات بشأن "اتهامات غير مقبولة وكاذبة" وجهت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.

وصرّح وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، في بيان بالفيديو، بأن "اتهامات الحكومة الإسرائيلية باطلة وغير مقبولة، ونحن نرفضها بشكل قاطع".

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وفي وقت لاحق، أعلن ألباريس على التلفزيون الرسمي أنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات حول اتهامات الحكومة الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعرب عن استيائه من "قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة" خلال زيارة لمعبر رفح، مما أثار رد فعل غاضبًا في إسرائيل.

وفي بيان لاحق، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي بتقديم "مزاعم زائفة تدعم الإرهاب"، وأعلن أنه استدعى السفيرين الإسباني والبلجيكي لاستيضاح تلك التصريحات.

وأمس الجمعة أعلنت إسرائيل، استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين في مؤتمر صحفي على حدود قطاع غزة.

وأعطى وزير الخارجية الإسرائيلي تعليماته باستدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا "لتوبيخهما"، احتجاجا على تصريحات رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا، خلال مؤتمر صحفي من معبر رفح.

كما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو "يدين بشدة" تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول"، مضيفا أن "ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية".

كما ذكر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو: "يحتاج سكان غزة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، موضحا: "يجب أن يصبح وقف إطلاق النار المؤقت وقفا دائما".