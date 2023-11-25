السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

محمد صلاح قبل مواجهة السيتي: مستوانا ارتفع وأهتم بالتفاصيل الصغيرة وأكرس حياتي لكرة القدم

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مقابلة نقلها موقع ليفربول، وقال إن مستواه ومستوى فريقه قد ارتفع نتيجة المنافسة المحتدمة مع مانشستر سيتي على مر السنين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة اليوم السبت على ملعب الاتحاد.


وأضاف “صلاح” في مقابلة نقلها موقع ليفربول: منافسة السيتي تجعلنا فريقًا أفضل، ولاعبين أفضل، متأكد أنها تجعل المدرب أفضل أيضًا عندما تعلم دائمًا أن شخصًا ما سيفوز بالمباريات وأن شخصًا ما ينتظر دائمًا خسارتك، فإنك تعمل بجهد أكبر".

Advertisements

وحول تطور دوره هذا الموسم ليصبح قياديا بشكل أكبر من الماضي، علق: شعرنا - أنا وفيرجيل (فان دايك) والآخرون مثل روبو وألي (روبرتسون وأليسون)، أننا بحاجة حقًا إلى اتخاذ خطوة للأمام ومحاولة التعامل مع كل شيء، وهناك ترينت، بالتأكيد، ما يزال شابًا على أي حال!".


وتابع: " نريد أن يشعر الجميع بأنهم في بيتهم وأن نكون مجموعة قوية.. أعتقد أن المجموعة رائعة.. اللاعبون لطيفون ويتمتعون بشخصيات جيدة. إنهم يريدون العمل الجاد وتحقيق النجاح، نحن نحاول مساعدتهم، إنهم بحاجة إلى مساعدة أنفسهم وأنا متأكد من أنهم يشاهدوننا ويحاولون التعلم فقط".

وعلق  صلاح عن شراكته مع داروين نونيز في الخط الأمامي: أعتقد أنه رأى أنني أنظر إليه دائمًا عندما يركض وأحاول أن أساعده، وأحاول أن أعطيه الكرات، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده ليعيد الكرة إليّ. كلانا يملك السرعة، وهذا يجعلنا نفهم طريقة بعضنا البعض".

وتابع: "لكن أيضًا عندما يلعب كودي (جاكبو) في هذا المركز، فهو رجل رائع. إذا فهمت طريقة لعبهم ستكون طريقتك أسهل. لذلك أحاول دائمًا أن أفهم طريقة اللاعبين الآخرين، وأعرف أين يمكن أن أكون في هذا المركز، أما مع اللاعبين الآخرين فالأمر مختلف. كوستاس وروبو مختلفان تمامًا، وداروين وكودي مختلفان أيضًا، لذلك يجب أن أتكيف مع اللاعبين الذين سيشاركون وأين يلعبون".

وتحدث صلاح عن وضعه البدني، قائلا: "أنا أعتني بجسدي، وأعلم أنه إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، عليك أن تعمل بجد، هكذا يقول العلم، وأنا لا أقول ذلك وحدي".

واختتم: أحاول دائمًا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، العلاج وصالة الألعاب الرياضية. يمكنك أن تسأل الجميع، أحاول دائمًا أن آتي أولًا وأغادر أخيرًا. أكرس حياتي للعبة، وأريد فقط أن أكون لائقًا طوال الوقت، حتى تفعل أشياء صغيرة وتحدث فرقًا كبيرًا في التفاصيل".

محمد صلاح 

وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة. 

إيرلينج هالاند 

بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي 

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

 

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول الانجليزي محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

مواد متعلقة

صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

مهرجان أهداف، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا كبيرًا أمام موناكو بخماسية في الدوري الفرنسي

بركات يوجه رسالة لـ كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما الغاني

لاعبون بدرجة رجال أعمال.. حسين الشحات يفتتح ملعبا خاصا.. محمد صلاح يدخل مجال العقارات بمبلغ خيالي.. وكريستيانو صاحب سلسلة فنادق

سيد عبد الحفيظ يشعل الأجواء داخل الجبلاية.. اقتراح بتعيينه مديرًا للمنتخب.. محمد غرابة يغضب.. وروي فيتوريا يرفض

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الأخدود بالدوري السعودي اليوم

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم

الأكثر قراءة

المستشار المالي السابق للزمالك يفجر مفاجأة بتحمل تركي آل الشيخ راتب فرجاني ساسي

إلقاء دولارات على محمد رمضان أثناء غنائه في حفله بالرياض، وقرار عاجل من الفنان

ظهور خاص لأبناء محمد رمضان في حفله بالسعودية، شاهد ماذا فعلوا على المسرح (فيديو)

صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

غرامة مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بسبب كروان مشاكل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

ألمانيا تشكر مصر وقطر والصليب الأحمر على الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن

أرشيف دولة المذابح.. إسرائيل سرطان يعيش على أنقاض المجازر.. سر اعتناق جيش الاحتلال عقيدة العصابات وقطاع الطرق

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

المزيد
الجريدة الرسمية