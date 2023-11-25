محمد صلاح قبل مواجهة السيتي: مستوانا ارتفع وأهتم بالتفاصيل الصغيرة وأكرس حياتي لكرة القدم

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مقابلة نقلها موقع ليفربول، وقال إن مستواه ومستوى فريقه قد ارتفع نتيجة المنافسة المحتدمة مع مانشستر سيتي على مر السنين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة اليوم السبت على ملعب الاتحاد.



وأضاف “صلاح” في مقابلة نقلها موقع ليفربول: منافسة السيتي تجعلنا فريقًا أفضل، ولاعبين أفضل، متأكد أنها تجعل المدرب أفضل أيضًا عندما تعلم دائمًا أن شخصًا ما سيفوز بالمباريات وأن شخصًا ما ينتظر دائمًا خسارتك، فإنك تعمل بجهد أكبر".

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وحول تطور دوره هذا الموسم ليصبح قياديا بشكل أكبر من الماضي، علق: شعرنا - أنا وفيرجيل (فان دايك) والآخرون مثل روبو وألي (روبرتسون وأليسون)، أننا بحاجة حقًا إلى اتخاذ خطوة للأمام ومحاولة التعامل مع كل شيء، وهناك ترينت، بالتأكيد، ما يزال شابًا على أي حال!".



وتابع: " نريد أن يشعر الجميع بأنهم في بيتهم وأن نكون مجموعة قوية.. أعتقد أن المجموعة رائعة.. اللاعبون لطيفون ويتمتعون بشخصيات جيدة. إنهم يريدون العمل الجاد وتحقيق النجاح، نحن نحاول مساعدتهم، إنهم بحاجة إلى مساعدة أنفسهم وأنا متأكد من أنهم يشاهدوننا ويحاولون التعلم فقط".

وعلق صلاح عن شراكته مع داروين نونيز في الخط الأمامي: أعتقد أنه رأى أنني أنظر إليه دائمًا عندما يركض وأحاول أن أساعده، وأحاول أن أعطيه الكرات، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده ليعيد الكرة إليّ. كلانا يملك السرعة، وهذا يجعلنا نفهم طريقة بعضنا البعض".

وتابع: "لكن أيضًا عندما يلعب كودي (جاكبو) في هذا المركز، فهو رجل رائع. إذا فهمت طريقة لعبهم ستكون طريقتك أسهل. لذلك أحاول دائمًا أن أفهم طريقة اللاعبين الآخرين، وأعرف أين يمكن أن أكون في هذا المركز، أما مع اللاعبين الآخرين فالأمر مختلف. كوستاس وروبو مختلفان تمامًا، وداروين وكودي مختلفان أيضًا، لذلك يجب أن أتكيف مع اللاعبين الذين سيشاركون وأين يلعبون".

وتحدث صلاح عن وضعه البدني، قائلا: "أنا أعتني بجسدي، وأعلم أنه إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، عليك أن تعمل بجد، هكذا يقول العلم، وأنا لا أقول ذلك وحدي".

واختتم: أحاول دائمًا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، العلاج وصالة الألعاب الرياضية. يمكنك أن تسأل الجميع، أحاول دائمًا أن آتي أولًا وأغادر أخيرًا. أكرس حياتي للعبة، وأريد فقط أن أكون لائقًا طوال الوقت، حتى تفعل أشياء صغيرة وتحدث فرقًا كبيرًا في التفاصيل".

محمد صلاح

وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة.

إيرلينج هالاند

بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.