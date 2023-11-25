السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية تؤكد إجلاء عشرات المرضى من المستشفى الأهلي المعمداني (فيديو)

مرضى بمستشفى الأهلي
مرضى بمستشفى الأهلي المعمداني، فيتو

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إجلاء 22 مريضا و19 مرافقا من مستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة إلى جنوب القطاع.

وقال مدير المنظمة إن عملية النقل تمت بالتعاون مع الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر في تغريدة عبر "إكس" أن "المرضى يعانون من جروح ناجمة عن إطلاق النار بالإضافة إلى بتر أعضائهم وحروق"، مشيرا إلى أنهم متواجدون حاليا في المستشفى الأوروبي بغزة "والذي يدير الرعاية الطبية لضعف عدد المرضى المصمم لأجله".

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وأضاف "قبل يومين، قادت منظمة الصحة العالمية مهمة أممية مشتركة لنقل 151 مريضا وأقاربهم والعاملين في مجال الرعاية الصحية، من مستشفى الشفاء"، مؤكدا أن تلك المهمة "نفذت تحت قتال عنيف، عقب طلبات محددة من السلطات الصحية والمسؤولين عن المستشفيات في غزة".

وأكد أدهانوم جيبريسوس أنه "لمواكبة الحاجات الصحية في غزة، يتوجب توفير المزيد من الدعم، والأهم من ذلك كله هدنة ثابتة". 

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا وعددا من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت في بيان، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب قطاع.

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