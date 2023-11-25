علي الحجار يبكي على الهواء: كنا حاسين بالظلم اللي شافه والدي وهذا ما قاله لي قبل وفاته

رد المطرب علي الحجار متأثرا عندما سأله الإعلامي محمود سعد: هل شايف إنك جبت حق والدك؟ فبكي قائلا:" كنا حاسين بالظلم اللي شافه وقولتله قبل ما يتوفى إنك ضحيت كتير علشانا ورد عليا وقال" أنا ربنا عوضني بيكم وربنا أداني أكتر من اللي أنا عايزه".

وتابع:" أنا باخد رأي والدي في كل أغنية بغنيها وكان بينصحني إني أحس وأمثل كلمات الأغنية وأنا بغنيها"

الفنان علي الحجار

وحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء.

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كواليس حلقة علي الحجار مع محمود سعد

ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.