السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشفى إسرائيلي يكشف عن الحالة الصحية لرهائن بعد إطلاق سراحهم من غزة

رهائن إسرائليين مفرج
رهائن إسرائليين مفرج عنهم، فيتو

أفاد المستشفى الذي يستقبل رهائن إسرائيليين بعد إطلاق سراحهم، الجمعة، بأن معظمهم بصحة بدنية جيدة، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في بيان صادر عن مستشفى شنايدر للأطفال بمدينة بيتح تكفا، والذي يستقبل أربع أمهات وأربعة أطفال رهائن، أن الأطباء أجروا فحصا أوليا، وقالوا إنهم جميعا في حالة بدنية جيدة.

وأطلق سراح إجمالي 13 رهينة إسرائيلية، الجمعة، ونقلوا إلى ثلاثة مستشفيات منفصلة في جميع أنحاء إسرائيل.

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وتتم رعاية خمسة رهائن إسرائيليين آخرين، وجميعهم من النساء المسنات، في مستشفى وولفسون في حولون.

وكشف مستشفى "وولفسون" أن بعض النساء "ضعيفات ومرهقات"، ومن غير المرجح أن يُسمح لهن بالعودة إلى منازلهن غدًا، حسبما أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي.

وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة لأربعة أيام قابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل.

وأطلقت حماس، الجمعة، سراح 24 شخصا، من بينهم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا، و10 أشخاص من تايلاند وفلبيني واحد، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 من الفلسطينيين من سجونها.

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رهائن إسرائيليين مستشفى شنايدر للأطفال مدينة بيتح تكفا أطفال رهائن مستشفى وولفسون

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