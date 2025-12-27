السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل المغرب أمام مالي في أمم إفريقيا

المغرب ومالي، فيتو
المغرب ومالي، فيتو
18 حجم الخط

سقط منتخب المغرب، مستضيف البطولة، في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام نظيره المالي مساء الجمعة في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة يتأخر حسم صعود المنتخب المغربي لدور الـ16 من البطولة حيث يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط بينما تأتي مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

وجاء ترتيب مجموعة المغرب (المجموعة الأولى) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

 المغرب  (4 نقاط).

 مالى (نقطتين).

 زامبيا (نقطتين).

 جزر القمر (نقطة واحدة).

وفشل أسود الأطلس في تحقيق الفوز والتأهل المباشر للدور ثمن النهائي، لكنهم عززوا حظوظهم في بلوغ الدور ذاته بفضل نقطة التعادل التي ستمنحهم في أقل الأحوال بطاقة ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الست.

وشهد المباراة بمدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسجل هدف التقدم لمنتخب المغرب اللاعب براهيم دياز في الدقيقة 5+45 من ركلة جزاء.

وتعادل لمنتخب مالي لتحسين سينايكو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.


وحصل المنتخب المالي على نقطته الثانية في انتظار مواجهة حاسمة أمام جزر القمر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب المغربي فخ التعادل مالي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025 ترتيب مجموعة المغرب كاس الأمم الإفريقية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل المغرب أمام مالي في أمم إفريقيا

اليوم، الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads