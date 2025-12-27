ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل المغرب أمام مالي في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

سقط منتخب المغرب، مستضيف البطولة، في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام نظيره المالي مساء الجمعة في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025.

وبهذه النتيجة يتأخر حسم صعود المنتخب المغربي لدور الـ16 من البطولة حيث يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط بينما تأتي مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

وجاء ترتيب مجموعة المغرب (المجموعة الأولى) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المغرب (4 نقاط).

مالى (نقطتين).

زامبيا (نقطتين).

جزر القمر (نقطة واحدة).

وفشل أسود الأطلس في تحقيق الفوز والتأهل المباشر للدور ثمن النهائي، لكنهم عززوا حظوظهم في بلوغ الدور ذاته بفضل نقطة التعادل التي ستمنحهم في أقل الأحوال بطاقة ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الست.

وشهد المباراة بمدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسجل هدف التقدم لمنتخب المغرب اللاعب براهيم دياز في الدقيقة 5+45 من ركلة جزاء.

وتعادل لمنتخب مالي لتحسين سينايكو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.



وحصل المنتخب المالي على نقطته الثانية في انتظار مواجهة حاسمة أمام جزر القمر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

