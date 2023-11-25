السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تعرف على الحد الأقصى لمدة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي، التفاصيل الكاملة لمواعيد تطبيق القانون،  حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون، رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي. 

 

مجلس النواب 

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.

Advertisements

 

 وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

 وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح في المخالفات 

وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 

مبلغ جدية التصالح 

 

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

مواد متعلقة

مصير طلبات التصالح والتظلمات المفروضة من القانون السابق

إقرار التصالح في مخالفات البناء وانتفاصة برلمانية لدعم القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري، حصاد مجلس النواب في أسبوع

ضوابط قبول طلب التصالح في مخالفات البناء

بعد الموافقة النهائية عليه، موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

شاهد ماذا فعل الجمهور مع العوضي وياسمين عبد العزيز بعد مرور سيارتهما بأحد الشوارع (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حجم ما وصل إلى غزة من مساعدات إنسانية أول أيام الهدنة

بينهم 55 طفلا، روسيا تجلي 105 مواطنين روس من غزة عبر ثاني رحلة خلال يومين

ردا على وقاحة تل أبيب، الخارجية الإسبانية تستدعي السفير الإسرائيلي

مكاسب يحصل عليها الراكب من اتفاقية المشاركة بالرمز بين شركات الطيران

صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

جرح تاني، أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تغضب الإسرائيليين بطريقة توديعها لأهالي غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

كيم جونج أون يشاهد صورا لمدن كوريا الجنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

جرح تاني، أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تغضب الإسرائيليين بطريقة توديعها لأهالي غزة (فيديو)

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على خطوات استلام شقق سكن مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية