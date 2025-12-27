الرئيس والنائب بـ"التذكية"، النتائج النهائية لانتخابات نادي الاتحاد السكندري

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية بنادي الاتحاد السكندري، التي انعقدت أمس الجمعة، عن نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي للدورة الجديدة (2025-2029)، وذلك فرز أصوات الناخبين من أعضاء النادي.

تمت عملية التصويت على مقاعد مجلس الإدارة تحت إشراف قضائي كامل، لتسفر عن تشكيل المجلس الجديد الذي سيقود النادي للأربعة أعوام القادمة.

وبلغ إجمالي عدد الحضور 14 ألفًا 380 صوتًا، بينما بلغ عدد الاصوات الصحيحة 11 ألفًا 913 صوتًا، والأصوات الباطلة 2467 صوتًا.

وأسفرت الانتخابات عن اعتماد فوز محمد سلامة بمنصب رئيس النادي بالتزكية وإبراهيم شعبان بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية.

شهد نادي الاتحاد أمس الجمعة انعقاد أعمال الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النادي للدورة 2025 / 2029، وذلك بمقر النادي، في أجواء تنظيمية متميزة وتحت إشراف قضائي كامل، وبحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت عملية التوقيع والتصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا من خلال 45 لجنة فرعية، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءً، تحت إشراف اللجنة القضائية العليا برئاسة المستشارين أحمد فكري صالح بسيوني، محمد النبوي محمد سمرة، وليد السيد عبد المنعم عناني.

نتائج انتخابات نادي الاتحاد السكندري:

منصب رئيس مجلس الإدارة (فوز بالتزكية):

محمد أحمد محمد أحمد (محمد سلامة).. 10,642 صوتًا

إجمالي الأصوات الصحيحة: 11,913 صوتًا

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة (فوز بالتزكية)

إبراهيم شعبان أمين إبراهيم (إبراهيم شعبان)

إجمالي الأصوات الصحيحة: 11,475 صوتًا.. وموافق: 10,271 صوتًا وغير موافق: 1,204 أصوات.

منصب أمين الصندوق

حازم محمد فتح الله إبراهيم الرجال.

إجمالي الأصوات الصحيحة: 12,038 صوتًا.

موافق 7,573 صوتًا.

عضوية مجلس الإدارة (فوق السن)

إجمالي الأصوات الصحيحة: 11,052 صوتًا

والفائزون حسب ترتيب الأصوات:

محمد محمد نبيل الحلو – 7,750 صوتًا

محمد خميس إبراهيم عبده – 7,165 صوتًا

أحمد رأفت أحمد – 6,922 صوتًا

ياسر عبد الله محمود – 6,606 أصوات

هشام أنور أحمد محمد – 6,571 صوتًا

إسماعيل محمد إسماعيل – 6,279 صوتًا

السيد فيصل السيد – 5,484 صوتًا

عضوية مجلس الإدارة (تحت السن – الشباب)

محمد رمضان عبد العزيز – 8,460 صوتًا

سامي عبد العظيم سعيد – 5,255 صوتًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.