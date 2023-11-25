السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس

رهائن اسرائيليين،فيتو
رهائن اسرائيليين،فيتو

 أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس تحتجز حوالي 215 رهينة في قطاع غزة. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دورون سبيلمان: "ما زال نحو 215 رهينة في غزة".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "حماس" قد تطلق سراح عدد كبير من الأطفال الرهائن اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "ynet.co.il" عن مسؤولين إسرائيليين أن ثمانية من بين الرهائن الثلاثة عشر الذين من المتوقع أن تطلق حركة "حماس" سراحهم اليوم السبت هم أطفال.

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وأفادت مصادر إعلامية أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء 13 محتجزًا ستطلق حركة حماس سراحهم، اليوم السبت، بموجب صفقة التبادل مع الحركة التي بدأت خطوتها الأولى، أمس الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن أفرجت حماس الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الجانبين.

ويوم الجمعة، دخلت هدنة لمدة أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ، وتم التوصل إلى اتفاق بشأنها من خلال وساطة قطر ومصر.

وبموجب الاتفاقية، يجب أن تدخل إلى قطاع غزة يوميا 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وأربع شاحنات محملة بالوقود والغاز المنزلي.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والمعتقلين. 

ومن المتوقع أن يتم تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وفي اليوم السابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون قصير الأمد، ومن ثم سيستمر القتال في القطاع لمدة شهرين آخرين على الأقل.

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