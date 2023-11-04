أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

11 نوفمبر، غضب داخل إدارة بايدن ضد إسرائيل وتحديد سقف زمني لانتهاء المهمة في غزة

كشفت مصادر مطلعة، عن حالة من الغضب داخل الإدارة الأمريكية ضد إسرائيل، بسبب الضغوط الدولية الناتجة عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، ووضع البيت الأبيض سقف زمني لانتهاء المهمة.

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متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعترضون سفينة حربية أمريكية قبل توجهها لإسرائيل (فيديو)

اعترض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

مسؤول أمريكي: غيرنا طريقة الردع ومستعدون لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للحرب على غزة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لأي توسع محتمل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

الأزهر: لا نملك بعد تقاعس القريب والبعيد تجاه الشعب الفلسطيني إلا ترديد هذا الدعاء

أكد الأزهر الشريف أن استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف، كل ذلك يضع قضية فلسطين على المحكِّ.

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

ثار وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، جدلًا الجمعة، بعد التداول الواسع النطاق على شبكة الإنترنت للقطات تظهر محاولته تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أثناء التقاط صورة جماعية في برلين.

المغنية العالمية بيورك تتحدى جوجل وتنشر خريطة فلسطين عبر التاريخ

انضمت المغنية العالمية “بيورك”، للمشاهير الداعمين لفلسطين، عبر نشرها خرائط دولة فلسطين عبر السنوات، والتي تظهر تغيرها بسبب احتلال إسرائيل لأراضيها، معلقة عليها قائلة:"هل تسمون هذه مشاركة؟!"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع اكس.

التنظيم والإدارة يعقد اليوم الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال مسجد بالأوقاف

تعقد اليوم السبت الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال المساجد بوزارة الأوقاف ففي مركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقًا- وتستمر 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

ارتفاع ضحايا زلزال نيبال إلى 119 حالة وفاة وإصابة أكثر من 100 آخرين (فيديو)

زلزال نيبال، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مسؤول في الشرطة المحلية اليوم السبت، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال ارتفعت إلى 119 شخصًا.

هشام عبد الله يعلن الإفراج عن زوجته غادة نجيب بعد اعتقالها في تركيا

أعلن الفنان الإخواني هشام عبد الله الهارب في تركيا، خروج زوجته غادة نجيب بعد أن تم القبض عليها في تركيا بتهمة التعاون مع جهات أجنبية والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 04-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

باريس مندهشة من قصف إسرائيل للمعهد الفرنسي في غزة وتطالب تل أبيب بتوضيحات

أعربت فرنسا أمس الجمعة عن "تعجبها" و"عدم فهمها" لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بتفسيرات.

الأهلي يبحث عن إعادة الهيبة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023 -2024.

نادين الراسي تكشف لـ فيتو آخر تطورات حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بالشلل النصفي

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها وذلك بعد خروجها من المستشفى، بعدما أصيبت من قبل بجلطات متتابعة في القلب مما أدى إلى تعرضها للشلل النصفي.

مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: بلينكن سيبحث إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة وغزة

أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمَّان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

ليفربول أثارها، شاهد ماذا فعل محمد صلاح وأرنولد على أغنية "سالكة" لـ شاكوش وويجز

نشر نادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، يظهر فيه محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي ومنتخب مصر، يمازح زميله ألكسندر أرنولد، فيما ظهر في الخلفية صوت أغنية "سالكة" للنجمين المصريين حسن شاكوش وويجز، وذلك داخل صالة الجيمانزيوم خلال تدريبات الفريق البدنية.

جوتيريش عن قصف سيارات الإسعاف بغزة: أشعر بـ الرعب

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت عن شعوره بـ"الرعب" جراء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على موكب لـ سيَّارات الإسعاف في غزة الجمعة، مشددًا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "يجب أن يتوقف".

جاب آخره، كولر يتخذ قرارا بشأن موديست والأهلي يجهز البديل (فيديو)

قال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يقوم بإشراك الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق حتى شهر يناير القادم.

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

تعرض الملياردير الأمريكي رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرج، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى.

حريق هائل بمستشفى الوفاء في غزة بعد استهداف إسرائيل لمولد الكهرباء

قصفت الطائرات الإسرائيلية، مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

سر مكالمة شيكابالا لـ أحمد فتوح بعد تركه معسكر الزمالك (فيديو)

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت عن كواليس مكالمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بظهير أيسر الفريق أحمد فتوح عقب خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد إف سى ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.