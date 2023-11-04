نادين الراسي تكشف لـ فيتو آخر تطورات حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بالشلل النصفي

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها وذلك بعد خروجها من المستشفى، بعدما أصيبت من قبل بجلطات متتابعة في القلب مما أدى إلى تعرضها للشلل النصفي.

آخر تطورات الحالة الصحية لوالدة نادين الراسي بعد إصابتها بالشلل النصفي

وقالت نادين الراسي في تصريح خاص لـ"فيتو": الحمد لله ربنا رجعلنا أمي بسبب الدعاء وصلوات كل محبينها، وهي أصبحت بصحة جيدة ورجعت للبيت، لكنها تعاني من الشلل النصفي، وإن شاء الله بالدعاء ومجهود الأطباء ترجع تمشي على رجليها.

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وكانت تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن واقعة التعدي عليها وإصابتها بكدمات في رأسها ومناطق متفرقة في جسدها من قبل شقيقها الأصغر.

نادين الراسي تتحدث عن واقعة التعدي عليها من قبل شقيقها

وقالت نادين الراسي لـ"فيتو": "أخي الصغير يعاني من مشاكل عصبية وللأسف احنا ما كناش عاوزين نوضح هذا للإعلام ولكن الحمد لله وفي النهاية كل العائلات فيها مشاكل.

وأضافت: "وأتمنى من الله أن يشفيه وفي الآخر هذا شقيقي ودائمًا يد الشقيق بتكون خفيفة وما بتكسر العين ومع الوقت إن شاء الله يقتنع أنه يتعالج لأنه الأزمة النفسية دي موجودة معاه من زمان والحمد لله على كل شيء وبرجع وأقول "يد الشقيق تظل ناعمة" هو ساعات بيفقد أعصابه ومش أول مرة بتحصل معاه وأنا مش أول واحدة اتعرض للضرب على يده.

وتابعت نادين الراسي: “أخويا دارس وحكيم ومسافر فرنسا ولكن هو بيعاني من شوية أزمات عصبية وإلى الآن لم نكتشف سببها وربنا يكتب له الشفاء ويهدي باله ويعود للصلاة”.

وطمأنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجمهور على حالتها الصحية، بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها الأصغر، وإصابتها بكدمات في رأسها ومناطق متفرقة في جسدها.

وكتبت نادين الراسي عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام: "الله هو العدل وأنا راضيه بحكمك يا الله، لكل محب شكرًا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

وكانت موقع مجلة الجرس اللبنانية نشر صورا لـ نادين الراسي أظهرت تعرضها لإصابات في رأسها ومناطق متفرقة من جسدها نتيجة الضرب من قبل شقيقها الأصغر بسبب خلافات بينهما.

وفي وقت سابق تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن زميلتها نادين نسيب نجيم، كما تحدثت أيضا عن مسيرة فضل شاكر الغنائية وتجربته الموسيقية.

نادين الراسي تشيد بالفنانة ماجي بو غصن

وفي سياق آخر، أشادت الراسي خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشـهرة" التليفزيوني، بزميلتها الفنانة ماجي بو غصن، لافتةً إلى أنها تعبت واجتهدت لتصل إلى ما هي عليه.

نادين الراسي تتحدث عن فضل شاكر

وقالت الراسي إنها غير نادمة على مشاركتها في فيديو كليب مع فضل شاكر، موضحة: "هل بتقدر تلغي فضـل مـن ذاكرة الناس الموسيقية وأعظم العظماء؟ لا فيني ألغي هالذكرى ولا بدي ألغيها".



وتابعت في تصريحاتها إن تفكيرها اختلف منذ التصريح الذي أدلت به حول كرهها لفضل شاكر، مبينة أن الجميع لا بد أن يعاقب على أفعاله، لكن من غير العدل ألا يحاسب أصحاب النفوذ والسلطة. وطالبت بعفو عام عنه، مضيفة: "يلي برا أخطر من يلي جوا".

ودافعت الراسي عن المطربة نجوى كرم بعد تعرضها للهجوم من قبل الفنانة مي الحريري، التي زعمت وجود علاقة غرامية تجمعها بالمطرب الراحل ملحم بركات.

وقالت: "مي طيبة كتير وحنونة وتحارب وانظلمت وجابت ما ربت، بس يا مي لا أنا ولا أنتِ ولا حد مخول يهين أي إنسان على الهوا، الطرح غلط ويلي ورا الهوا مش متل قدام الهوا... هاي نجوى ما بنقدر ما نحبها ونفتخر بشمس لبنان شمس الغنية اللبنانية".