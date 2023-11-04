ارتفاع ضحايا زلزال نيبال إلى 119 حالة وفاة وإصابة أكثر من 100 آخرين (فيديو)

زلزال نيبال، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مسؤول في الشرطة المحلية اليوم السبت، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال ارتفعت إلى 119 شخصًا.

وقال جوبال شاندرا بهاتاراي، المتحدث باسم الشرطة في منطقة كارنالي للوكالة إن "الحصيلة ارتفعت إلى 119 قتيلًا وما لا يقل عن 100 جريح".

ووقع زلزال بقوة 6.0 درجة على الحدود بين الهند ونيبال.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جوملا النيبالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، وعلى بعد 166 كيلومترًا شمال شرق مدينة باهريش الهندية التي يسكنها نحو 182 ألف نسمة. وعلى عمق 35 كيلومترًا.

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ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، قولهم بأن المباني في العاصمة الهندية نيودلهي اهتزت.

وقال مسؤولون محليون إنه تعذر إجراء أي اتصال في المنطقة القريبة من مركز الزلزال في جاجاركوت وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتضم قرى متناثرة في التلال النائية.

وقال مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما في جاجاركورت إن 34 شخصًا على الأقل قتلوا في منطقته بينما قال مسؤول بالشرطة إنه تم الإبلاغ عن مقتل 35 شخصًا على الأقل في منطقة روكوم الغربية المجاورة.

وقال سوريش سونار، المسؤول بمنطقة جاجاركوت، لرويترز عبر الهاتف إن 20 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

وأضاف "أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنًا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.