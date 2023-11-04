هشام عبد الله يعلن الإفراج عن زوجته غادة نجيب بعد اعتقالها في تركيا

أعلن الفنان الإخواني هشام عبد الله الهارب في تركيا، خروج زوجته غادة نجيب بعد أن تم القبض عليها في تركيا بتهمة التعاون مع جهات أجنبية والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية.

وقال الفنان الإخواني على صفحته بـ "فيس بوك":‏الحمد لله الكريم العزيز خرجت زوجتي وأم أولادي ‏غادة نجيب ‏بإخلاء سبيل بقرار من المحكمة".

وكانت السلطات التركية ألقت في أول أكتوبر الماضي، القبض على غادة نجيب زوجة الفنان الإخواني الهارب هشام عبد الله، الذي زعم أن سبب التوقيف يرجع لأسباب سياسية.

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وكشفت معلومات سبب اعتقال الناشطة غادة نجيب، زوجة الفنان الموالي لجماعة الإخوان هشام عبد الله، رغم تكتم السلطات التركية.



فيديوهات مفبركة ومعلومات كاذبة

وأكدت مصادر أن توقيف زوجة الفنان الإخواني هشام عبد الله واحتجازها، جاء لمعرفة صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، حيث تدور الشكوك حول علاقتها الغامضة بصحفية فرنسية ألقت السلطات الفرنسية القبض عليها مؤخرا بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.



وكشفت المصادر أن الشكوك تدور كذلك حول صلة زوجة الفنان بالمشاركة في اقتطاع فيديوهات للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحريف محتواها بشكل مسيء ومتعمد وترجمتها بلغات عدة لتقديمها لمنظمات دولية وأوروبية بهدف الإساءة للسيسي، وتأليب الغرب ضد النظام في مصر.

ترحيل وإبعاد

وبحسب المعلومات أيضا فقد قامت السلطات التركية وعقب القبض عليها بترحيل زوجة الفنان الإخواني إلى سجن ملاطية الذي يبعد عن إسطنبول بمسافة ألف كيلومتر، وهو ما يزيد الشكوك أكثر حول نية أنقرة في ترحيلها وإبعادها خارج البلاد.

وناشدت جماعة الإخوان السلطات التركية للإفراج عن الناشطة، حيث أصدر مجلس الجالية المصرية في تركيا الذي يقوده القيادي الإخواني الهارب عادل راشد، بيانا ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن غادة نجيب لاعتبارات إنسانية.

زوجة الفنان الهارب هشام عبد الله اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة يوم 3 فبراير من عام 1972 سورية الأصل، أسقطت الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

حصلت على ليسانس الحقوق، وتزوجت من الفنان هشام عبد الله عام 1999 وكانت تقيم في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة قبل هروبها وزوجها إلى تركيا عقب أحداث 30 يونيو 2013.

وفي العام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.

أما في عام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عنها.