السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

باريس مندهشة من قصف إسرائيل للمعهد الفرنسي في غزة وتطالب تل أبيب بتوضيحات

وزيرة خارجية فرنسا
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، فيتو

أعربت فرنسا أمس الجمعة عن "تعجبها" و"عدم فهمها" لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بتفسيرات.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الغارة "تثير لدينا تعجبًا وعدم فهم"، و"دفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية، لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفًا لـ ضربة إسرائيلية".

وأضافت الوزيرة: "نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".

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وأوضحت أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد. ويتولى هذا المعهد الفرنسي المدعوم من الدولة تنفيذ برامج توعية ثقافية حول العالم.

وتابعت كولونا، أمس الجمعة، "كما في الأيام الأخيرة، تعرضت منشآت تابعة للأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني ووسائل إعلام لضربات إسرائيلية. لذلك، مثل الآخرين، أعربت فرنسا عن إدانتها".

وشددت كولونا على أن "إسرائيل، كأي بلد، لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، لكن من واجبها أن تفعل ذلك بامتثال تام للقانون الدولي الإنساني، أي حماية السكان المدنيين".

وفي بيان آخر، دانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريًّا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام".

وتعرض مكتب وكالة "فرانس برس" في غزة لأضرار جسيمة جراء ضربة أصابته الخميس. 

ويوم الجمعة قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه "وفقا لما في حوزتنا من معلومات حاليًّا، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك".

طوفان الأقصى، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان فجر السبت إن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى" وصل إلى 46.

من جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة منذ أكثر من 30 عامًا.

 

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