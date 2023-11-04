مسؤول أمريكي: غيرنا طريقة الردع ومستعدون لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للحرب على غزة

حرب إسرائيل على غزة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لأي توسع محتمل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.



وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة يوم الجمعة، "أعتقد أن العمل على احتواء هذا الصراع... كان أولوية قصوى بالنسبة لنا".. "سأقول فقط إننا مستعدون ومستعدون لأي شيء قد يأتي".



وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك تغييرات في وضع الردع، في محاولة لاحتواء الصراع.

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الرهائن الأمريكيين

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال أمس إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودًا مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة، لكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

مصير الرهائن الأمريكيين

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك "اتصالًا غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

وأوضح أن أي مسعى لإخراج نحو 200 رهينة يتطلب وقفًا كبيرًا في العمليات القتالية.

طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة

والخميس قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثًا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

أضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن.



وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.