السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مسؤول أمريكي: غيرنا طريقة الردع ومستعدون لكل سيناريوهات التوسع المحتمل للحرب على غزة

الحرب على غزة، فيتو
الحرب على غزة، فيتو

حرب إسرائيل على غزة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لأي توسع محتمل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.


وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة يوم الجمعة، "أعتقد أن العمل على احتواء هذا الصراع... كان أولوية قصوى بالنسبة لنا".. "سأقول فقط إننا مستعدون ومستعدون لأي شيء قد يأتي".


وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك تغييرات في وضع الردع، في محاولة لاحتواء الصراع.

Advertisements

الرهائن الأمريكيين

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال أمس إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودًا مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة، لكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

 

مصير الرهائن الأمريكيين

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك "اتصالًا غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

وأوضح أن أي مسعى لإخراج نحو 200 رهينة يتطلب وقفًا كبيرًا في العمليات القتالية.

 

طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة

والخميس قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثًا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

أضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن.


وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

 

ويقول مسؤولون أمريكيون إن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الصراع بين إسرائيل وحركة حماس حرب إسرائيل على غزة

الأكثر قراءة

الأهلي يبحث عن إعادة الهيبة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: بلينكن سيبحث إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة وغزة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 4-11-2023 في السوق المحلي

زي النهارده، اغتيال إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل بسبب انحيازه إلى السلام مع العرب

جوتيريش عن قصف سيارات الإسعاف بغزة: أشعر بـ الرعب

باريس مندهشة من قصف إسرائيل للمعهد الفرنسي في غزة وتطالب تل أبيب بتوضيحات

أحمد السقا بعد جريمة مستشفى الشفاء: رفعت الأقلام وجفت الصحف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 4-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية