إصابة مارك زوكربيرج ونقله للمستشفى بشكل عاجل
تعرض الملياردير الأمريكي رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرج، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى.
وكتب زوكربيرج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي أثناء الملاكمة، وخرجت للتو من عملية جراحية".
وأضاف زوكربيرج أنه "كان يستعد لنزال إم إم إي، الذي كان من المفترض أن يقام أوائل العام المقبل، ولكن تم تأجيله الآن".
ويظهر زوكربيرج في الصور التي نشرها مستلقيًا على سرير في المستشفى.
وكان من المخطط سابقًا، أن يتقابل زوكربيرج، مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
كما صرح إيلون ماسك، بأن مارك زوكربيرج، رفض إجراء النزال معه في الكولوسيوم الروماني.
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