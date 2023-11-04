السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعقد اليوم الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال مسجد بالأوقاف

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

تعقد اليوم السبت الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال المساجد بوزارة الأوقاف ففي مركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقًا- وتستمر 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال مسجد بوزارة الأوقاف 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

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والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

 

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني» وفي الفترة الأخيرة دورًا فعالًا في اختبار المتقدمين في عدة وظائف أبرزها المتقدمين لوظائف في وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم الأخير مسابقة الـ30 ألف معلم.

 

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وأنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية.

 

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