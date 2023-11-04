جاب آخره، كولر يتخذ قرارا بشأن موديست والأهلي يجهز البديل (فيديو)

الأهلي، قال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يقوم بإشراك الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق حتى شهر يناير القادم.

وقال سيف زاهر إن كولر سوف بمنح الفرصة لموديست على أمل أن يظهر بمستوى جيد لكن لو استمر على أدائه المتواضع سوف يتم رحيله عن القلعه الحمراء خلال الفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وواصل سيف تصريحاته: "حال رحيل موديست في شهر يناير فهناك ثنائي هجومي بديلًا له أحدهم مصري والآخر أجنبي، الأهلي أتم الاتفاق معاهم للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة".

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي فسخ عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد أشهر قليلة من التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الأخير لمدة عام، بسبب الانتقادات الواسعة للاعب ومستواه المتواضع فنيًّا وبدنيًّا.

الأهلي يدرس فسخ عقد موديست

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن فسخ عقد موديست يبقى محل دراسة وسيظل تحت التقييم حتى يناير المقبل وحال استمرار مستواه المتواضع بدنيًّا وفنيًّا سيتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي من مستوى اللاعب الفرنسي وحال استمراره علي نفس الأداء حتى يناير القادم قد يتجه النادي لفك الارتباط معه والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ولم ينجح اللاعب في تقديم أي إضافة بل بات “عالة” على الفريق ولم يسجل سوى هدف وحيد في كل مشاركاته وكانت الكرة في طريقها للخارج لولا اصطدامها في مدافع إنبي لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وبات الفرنسي موديست أحدث صفحات كتاب فشل صفقات الأجانب في النادي الأهلي، حيث يعاني أغلب الأجانب من الفشل مع لأحمر والاستثناء لعدد قليل من اللاعبين على مدار التاريخ الذين نجحوا في إثبات جدارتهم بارتداء قميص بطل مصر وعلى رأسهم الغاني أحمد فيليكس والأنجوليان جلبرتو وفلافيو وأخيرًا علي معلول.

آرثر من نجم منتخب غانا إلى فشل ذريع مع الأهلي

“فيتو” ترصد ملف فشل صفقات الأجانب في الأهلي وسط اتهامات بـ“السمسرة” والعمولات بجانب عدم قدرة مسؤولي القلعة الحمراء على اختيار أفضل العناصر للتعاقد معها، حيث بدأت منذ الثمانينات، عندما تعاقد الأهلي مع جورج أرثر وكان أحد نجوم المنتخب الغاني ونادي أشانتي كوتوكو وقتها، ليتوسم الجميع فيه خيرًا بأنه سيصبح صفقة رابحة، إلا أنه قضى 3 مواسم دون أن يقدم بصمة واضحة وبعدها هرب من القلعة الحمراء.

يوسف يعقوب يكرر تجربة الفشل

تجربة آرثر تكررت فى التسعينيات، مع يوسف يعقوب المهاجم الذي انضم إلى الأحمر من كوتوكو، وتوسم الأهلي فيه خير وفي أول لقاء له مع الأهلي أمام النادي المصري، أحرز هدفًا وهرب إلى غانا ولم يعد إلى الأهلي مرة أخرى ولكن عاد إلى مصر أيضًا إلى نادي المصري أيضا وللمصادفة أول لقاء له أمام النادي الأهلي أيضًا واشتكى الأهلي اللاعب إلى "فيفا" وتم إيقافه والاستغناء عنه.

الأهلي يضم الحارس تابان سوتو من ليسوتو

في التسعينيات أيضًا، التقى الأهلي أمام فريق الأرسنال بطل ليسوتو، وتألق حارس مرماه تابان سوتو وأنقذ فريقه من هزيمة مذلة لينتهي لقائي الذهاب والعودة بفوز بطل مصر بهدف نظيف، ليعلن الأحمر بعدها ضم الحارس ليكون خليفة لأحمد شوبير، إلا أنه لم يحجز مقعدًا أساسيًّا وشارك في مباراة وحيدة بالدوري المصري ولم يستمر بعدها وتم الاستغناء عنه.

الرباط الصليبي ينهي مشوار إسحاق أول

تألق إسحاق أول مع نادى أسوان في عام 2000 وكان هداف الفريق وقتها برصيد 7 أهداف وقتها لينضم إلى الأهلي، ولكن الإصابة بالرباط الصليبي أنهت مشواره في مصر.

أحمد فيلكس

لعب اللاعب الغاني أحمد فيليكس في منتصف التسعينيات مع النادي الأهلي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى القاهرة ولكن عبر بوابة نادي الزمالك في مطلع الألفية.

أحرز فيليكس هدفين في مباريات القمة بقميص الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي هدف مع الزمالك في شباك الأهلي، وحقق اللاعب الغاني رفقة المارد الأحمر نجاحات على صعيد البطولات.

تشيرنو منساه يفشل مع الأهلي بعد التألق مع القناة

المهاجم السيراليوني تشيرنو منساه تألق بشدة في صفوف نادي القناة، وكان أبرز نجوم الفريق وهدد مرمى الأهلي والزمالك في أكثر من مباراة مع فريقه، لينتقل إلى الأهلي في موسم 2000 / 2001، ولكنه فشل في تقديم مستواه ورحل قبل انتهاء تعاقده.

وسجل تشيرنو هدفين فقط بقميص النادي الأهلي من ضمن 54 هدفًا سجلها مع القناة والاتحاد والألومنيوم وبالطبع الأهلي.

اختفاء صنداي بعد هدف في مرمى ريال مدريد

في العام 2001، تعاقد الأهلي مع النيجيري صنداي الذي نال شهرة واسعة بعدما أحرز هدفا في مرمى ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في احتفالية نادي القرن، وسجل هدفا آخر في مرمى بيترو أتليتكو الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا، إلا أنه اختفى بعدها ليرحل سريعا.

كاستيلو يبدأ فشل لاعبي أمريكا الجنوبية مع الأهلي

طلب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، التعاقد مع الكولومبي كاستيلو ولم يقنع الجماهير وعانى من فشل ذريع ليرحل سريعا عن الأهلي.

فشل تجربة أفيلينو

نجح الأهلي في بداية الألفية في ضم أفيلينو لاعب بترو أتلتيكو أنجولي، بعد مباراة الفريق التي انتهت بفوز الفريق الأنجولي في استاد القاهرة 2-4 بستاد القاهرة، ليحقق بداية قوية ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي بالدوري العام وفي مرمى روما الإيطالي وديا، إلا أنه غاب بعدها ورحل دون أن يقدم علامة بارزة للأهلي.

جيلبرتو يحفر اسمه في سجلات الأهلي

في العام 2002، أعلن الأهلي ضم الظهير الأيسر جيلبرتو من بترو أتلتيكو الأنجولي ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء، وشارك في الانتصار على نادى الزمالك 6-1، ويعتبر من أطول المحترفين فى تاريخ الأهلي من حيث الاستمرار مع الفريق حيث استمر معه منذ 2001 حتى 2010، حقق خلالها بطولة الدوري 5 مرات وكأس مصر وبطولة إفريقيا والسوبر الإفريقى وشارك فى كأس العالم للأندية مرتين.

تألق فلافيو بعد أشهر من الصيام عن التهديف

فى عام 2005، أعلن الأهلي ضم فلافيو بـ200 ألف دولار فقط، وعانى من الصيام عن التهديف لعدة أشهر باستثناء هدف عن طريق "الصدفة" فى غزل المحلة، كما أهدر ركلة جزاء فى ماتش الزمالك فى بطولة إفريقيا، وهو ما جعل الجماهير تطالب برحيله، إلا أن مانويل جوزيه المدير الفني أصر على استمرار اللاعب ليتألق بعدها ويصبح معشوق الجماهير الحمراء بأهدافه، وفى كأس العالم للأندية أحرز هدفين ومنهم هدف فى إنترناسيونال البرازيلي.

الأنجولي أمادو فلافيو،فيتو

فشل البرازيلي جيلبرسون بينيو

بعدها أعلن الأهلي تعاقده مع مهاجم برازيلي يدعى جيلبرسون بينيو إلا أن فشل البرازيليين وصفقات أمريكا الجنوبية في القلعة الحمراء، ولم يحرز بينيو سوى هدف وحيد في شباك الإسماعيلي، ليرحل سريعا.

رحيل النيجيري ماكي بعد شهرين من الانضمام إلى الأهلي

النيجيري ماكي هو تعاقد معه الأهلي في موسم 2004، ولكنه لم يجلس سوى شهرين فقط، نظرا لأدائه المتواضع خلال الفترة القصيرة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

إصابة أكوتي منساه بعد 8 دقائق

نجح النادي الأهلي في حسم صفقة الغاني أكوتي منساه في موسم 2004 / 2005 بعد صراع شرس مع الزمالك، وفي أول مباراة رسمية له مع الأحمر ضد إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا وبعد 8 دقائق فقط من المباراة تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي عطلت مسيرته مع الفريق الأهلاوي وتسببت في غيابه طويلا، ليفشل بعدها في العودة إلى صفوف الفريق وحجز مقعد بالتشكيل الأساسي ليرحل عن القلعة الحمراء.

النحس يطارد أكوتي منساه مع الأهلي، فيتو

فسخ التعاقد مع النيجيري أباي قبل مشاركته مع الفريق

في 2008، ضم الأهلي النيجيري أباي ولكن إدارة النادي تراجعت عن قرارها وتم فسخ التعاقد بالتراضي دون أن يشارك في أي مباراة رسمية.

جونيور يكمل فشل البرازيليين في الأهلي

في عام 2011، ضم الأهلي البرازيلي فابيو جونيور بتوصية من مانويل جوزيه، ولكن لازمه سوء حظ غريب ولم يقدم الإضافة مع الفريق، فاستغنى عنه الأخير في نهاية العام.

مستوى متذبذب من الموريتاني دومينيك دا سيلفا

ضم الأهلي الموريتاني دومينيك دا سيلفا من الصفاقسي التونسي، حيث كان متألقا في الدوري التونسي، لرحل بسبب كثرة مشاكله لينتقل بعدها للزمالك ويرحل دون أن يقدم أي شيء يذكر للناديين.

فشل محمد غدار بعد انضمامه بطلب حسام البدري

ضم الأهلي اللبناني محمد غدار بطلب من حسام البدري المدير الفني للفريق وقتها، ليثبت اللاعب أنه صفقة فاشلة ورحل بعد أشهر قليلة من انضمامه.

موسى يدان يرحل سريعا

المهاجم البوركيني موسى يدان انتقل للأهلي من نادي القطن الكاميروني بعد أن التقيا سويا في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ولم يجلس سوى عام واحد حتى رحل عن الفريق دون أن يقدم شيء إيجابي.

سعيدو في قائمة فشل الأجانب في الأهلي

قائمة فشل الأجانب في الأهلي تضم الأثيوبي صلاح الدين سعيدو، الذي انضم للأحمر بعد التألق مع فريق وادي دجلة، إلا أنه كان كثير الإصابات ورحل سريعا ولم يقدم شيئا للفريق.

فرانسيس يرحل سريعا

التجارب الفاشلة استمرت بعد التعاقد مع المهاجم الليبيري فرانسيس دي فوركي، حيث رحل سريعا دون أي بصمة مع الفريق.

ساليف كوليبالي يرحل بعد الفشل مع الأهلي

في صيف عام 2018، أعلن الأهلي تعاقده مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، لكن اللاعب قدم أداءً ضعيفًا حتى تم الاستغناء عنه فى نهاية عام 2018، حيث كان أحد أسباب خسارة الأهلى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى بثلاثية نظيفة جعلت الفريق التونسي يتوج باللقب الأفريقي.



رحيل جيرالدو دا كوستا سريعا

كما تضم القائمة أيضا الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الذى تعاقد معه الأهلي فى شهر يناير من العام 2019 قادمًا من فريق أول أغسطس الأنجولي لكنه رحل دون أن يقدم أي شيء يذكر مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم وذلك بعدما حصل على قيمة تعاقده بالكامل مع القلعة الحمراء المقدرة بمليون ونصف المليون دولار.

آليو بادجي يكلف الأهلي 2.5 مليون دولار

في يناير 2020، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع السنغالي أليو بادجي قادما من صفوف رابيد فينا النمساوى بعقد ممتد لأربع سنوات ونصف فى صفقة كلفت خزينة الأحمر 2.5 ملايين دولار، ليرحل سريعا بعد عدة إعارات دون بصمة مع الفريق.