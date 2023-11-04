11 نوفمبر، غضب داخل إدارة بايدن ضد إسرائيل وتحديد سقف زمني لانتهاء المهمة في غزة

كشفت مصادر مطلعة، عن حالة من الغضب داخل الإدارة الأمريكية ضد إسرائيل، بسبب الضغوط الدولية الناتجة عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، ووضع البيت الأبيض سقف زمني لانتهاء المهمة.

غضب الإدارة الأمريكية من إسرائيل

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" اليوم، إن الإدارة الأمريكية وجهت تحذيرًا لـ إسرائيل، مفاده أن الوقت ينفد ويزيد التعقيد من تحقيق أهداف عسكرية في غزة، في ظل تزايد الغضب العالمي من الأوضاع الإنسانية المتردية وقتل النساء والأطفال بالقطاع.

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وكشفت المصادر الأمريكية، إن بايدن ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذين وصلوا إلى إسرائيل، الخميس، حملوا رسالة إلى تل أبيب بضرورة حماية أرواح المدنيين، وتمت التوصية على فتح هذه القضية صراحة في المحادثات الخاصة الأخيرة مع الإسرائيليين، وأخبروهم أن تآكل الدعم ستكون له عواقب إستراتيجية وخيمة لعمليات الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس.

نقطة تحول تحير الجميع على وقف إطلاق النار

وخلف الكواليس وفق وصف "سى إن إن" يعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الوقت المتاح لإسرائيل محدود لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على عناصر حماس، في عمليتها الحالية قبل أن تصل الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين والدعوات إلى وقف إطلاق النار إلى نقطة التحول، وفق ما أخبرت المصادر الشبكة.

وأكدت المصادر، أن هناك اعترافًا داخل الإدارة الأمريكية بأن تلك اللحظة -وقف إطلاق النار- قد تأتي بسرعة: ويعتقد بعض المستشارين المقربين للرئيس أنه لم يتبقَّ سوى أسابيع، وليس أشهرًا، قبل أن يصبح رفض الضغوط على الإدارة الأمريكية للدعوة علنًا لوقف إطلاق النار أمرًا لا مفر منه.

وحتى حينه لم تظهر أي مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي يتباطأ وسط تصدي المقاومة في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يحاصر مدينة غزة ويعمق عملياته هناك لكن دون جدوي.

استياء إدارة بايدن من الغارة الجوية على جباليا

وقال مصدران لشبكة "سي إن إن"، إن ما أثار استياء بايدن وفريق الأمن القومي بشكل خاص هو الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، مما أدى إلى ظهور مشاهد مرعبة من الدمار والوفيات على نطاق واسع، وقال أحد المصادر إن الرئيس بايدن لم يعجبه هذا على الإطلاق.

وذكر أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: "المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي أن الانتقادات أصبحت أعلى، ليس فقط بين منتقديها، ولكن من أفضل أصدقائها المقربين".

في ذات السياق، دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان، اليوم الجمعة، إلى "وقف قصير الأجل للأعمال العدائية التي تشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين أو عمال الإغاثة أو توصيل المساعدات الإنسانية في غزة".

13 سيناتورًا أمريكيًّا يطالبون بحماية المدنيين

وذكر 13 سيناتورًا في بيان صادر عن مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، أنه "بصفتنا أعضاء في مجلس الشيوخ، نراقب من كثب الحرب في غزة ونعتقد أنه يجب القيام بالكثير لحماية حياة المدنيين"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

أنباء عن تحديد موعد 11 نوفمبر

وتدور في الكواليس أنباء حول تحديد الإدارة الأمريكية سقفًا زمنيًّا لـ تل أبيب، ينتهي في 11 نوفمبر المقبل، تزامنًا مع عقد القمة العربية المرتقبة فى السعودية.

وقال محمد أبو تريكة، كابتن النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقا، في تدوينة على حسابه بموقع (X) الجمعة، "الأوامر الأمريكية صدرت للكيان الصهيوني، أمامك مهلة إلى 11 نوفمبر لكي تهزم المقاومة في غزة".