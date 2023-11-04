متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعترضون سفينة حربية أمريكية قبل توجهها لإسرائيل (فيديو)

اعترض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكية، كانت راسية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية الكبيرة من مغادرة شمال كاليفورنيا، صباح الجمعة، حيث قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية، وسط الحرب المستمرة في غزة ضد حماس.

Un barco militar intenta salir del puerto de Oakland, CA con armas estadounidenses para que 'Israel' continúe su genocidio en Gaza. Un grupo de activistas, arriesgándose a ser detenidos, ha venido para impedir la salida del barco. pic.twitter.com/ppDDeNVGCc Advertisements November 3, 2023

وأظهر مقطع فيديو عدة محتجين وهم يتسلقون سلما على متن السفينة "إم في كيب أورلاندو"، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة "الجبناء".

وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: "جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية"، وذلك بسبب دعم الرئيس الأميركي لإسرائيل.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتظاهرين يقولون إن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.

لكن مسؤولين أميركيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات.