السبت 04 نوفمبر 2023
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منوعات

وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية بالقوة أمام الكاميرات (فيديو)

وزير الخارجية الكرواتي
وزير الخارجية الكرواتي يحاول تقبيل نظيرته الألمانية، فيتو

أثار وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، جدلًا الجمعة، بعد التداول الواسع النطاق على شبكة الإنترنت للقطات تظهر محاولته تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أثناء التقاط صورة جماعية في برلين.

وتظهر اللقطات رادمان (65 عامًا) وهو يمد يده لمصافحة بيربوك ومحاولته تقبيلها على خدها لدى التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر للاتحاد الأوروبي الخميس، لكن الوزيرة صدَّت محاولته.

وأثار هذا السلوك جدلًا حادًّا على وسائل التواصل الاجتماعي وغضب جماعات نسوية، لكن جرليتش رادمان تجاهل الانتقادات.

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وقال الوزير في تصريح لصحافيين "لا أعرف ما المشكلة... نحن دائما نحيي بعضنا بحرارة. إنه نهج إنساني يسوده الدفء تجاه زميلة".

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية عن هذه الواقعة، وقالت إن وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، تسبب بفضيحة بعد المحاولات الفاشلة لتقبيل نظيرته الألمانية أنالينا باربوك، خلال قمة أوروبية في برلين.

وأضافت الصحيفة أنه بينما يتحدث الجميع عن شيء آخر كان هناك "هجوم على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقبلات".

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الكرواتي تأخر عن التقاط الصورة وظهر في اللحظة التي كان فيها الوزراء الآخرون قد ألقوا التحية على بعضهم البعض.

وأضافت نقلا عن المقربين من بوربوك أنها "كانت محاولة مرتبكة لتحية بعضنا البعض بسرعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الكرواتي اعتذر عن ذلك.

وانتشرت مشاهد للوزير الكرواتي وهو يحاول تقبيلها، في الوقت الذي تبدو فيه بيربوك تحاول الابتعاد عنه.

لكن الناشطة الكرواتية البارزة رادا بوريتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، ندّدت بسلوك الوزير ووصفته بأنه "غير مناسب أبدا"، مضيفة أن "التحيات الحارة" يجب أن تحدث بين أولئك الذين تسمح العلاقة بينهما بالتقبيل.

وتابعت بوريتش في تصريح لصحيفة "يوتارنيي ليست"، "واضح أن لا وجود لعلاقة كهذه وأن الوزيرة (الألمانية) فوجئت بهذا التقارب".

بدورها وجّهت رئيسة الوزراء الكرواتية السابقة يادرانكا كوسور انتقادات لجرليتش رادمان على منصة إكس.
ولفتت في منشورها إلى أن التقبيل عنوة هو شكل من أشكال العنف.

 

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