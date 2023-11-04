حريق هائل بمستشفى الوفاء في غزة بعد استهداف إسرائيل لمولد الكهرباء

قصفت الطائرات الإسرائيلية، مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية تعمل بشكل مستمر على قصف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال في مدينة غزة شمال القطاع.

كما أوضحت أن قصفا إسرائيليا استهدف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية مناطق في حي الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.

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