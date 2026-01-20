تأجيل انتخابات محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين إلى الثلاثاء المقبل

18 حجم الخط

تقرر تأجيل انتخابات "رابطة محرري الشئون الخارجية" بنقابة الصحفيين، إلى يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للرابطة (50%+ 1).

على أن يبدأ تسجيل الاسماء من الساعة الرابعة عصرًا بقاعة محمد حسنين هيكل بالطابق الرابع بحضور (25%).



أعلنت لجنة الشُّعب والروابط بنقابة الصحفيين،أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لخوض انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية، وذلك على منصب رئيس الشُّعبة وعضوية المكتب التنفيذي.

وتضم قائمة المرشحين على منصب رئيس الشُّعبة كلًا من: الدكتور أحمد عبداللاه (جريدة البوابة)، إسلام المنسي (جريدة الفتح)، سيد هارون (جريدة الفتح).

كما شملت قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي كلًا من: رامي إبراهيم حسين محمود (جريدة المشهد)، رضوى السيسي (جريدة المساء)، شريف ربيع (جريدة الفتح)، محمد شعت (جريدة البوابة)، محمد وديع غزي (مجلة أكتوبر).

ذكر أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف نقابة الصحفيين، ووفقًا للوائح المنظمة لعمل الشُّعب والروابط.

