مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: بلينكن سيبحث إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة وغزة

أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمَّان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

وقال المسؤول إن "بلينكن سيناقش مع القادة العرب في عمَّان إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة".

ونوه المسؤول بأن "محادثاتنا مع إسرائيل أسهمت في إقناعها باتباع إستراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية".

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وأضاف: "جهود مكثفة جارية لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة تشمل مفاوضات غير مباشرة مع حماس"، مشيرًا إلى أن "الإفراج عن الرهائن سيحتاج إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة".

وذكر المسؤول في البيت الأبيض أن "الإفراج عن رهينتين أمريكيتين، في 20 أكتوبر، كان اختبارًا ناجحًا لإطار عمل قد يقود إلى الإفراج عن مزيد من الرهائن"، مستدركًا أنه "لا ضمانات بنجاح الجهود الجارية للإفراج عن الرهائن أو متى سيحدث ذلك".

وقال إن "خطاب نصر الله لم يشر إلى رغبة في فتح جبهة في شمال إسرائيل".

ومن المتوقع أن يجري بلينكن زيارة للأردن، اليوم السبت، حيث سيعقد اجتماعًا مع نظيره، أيمن الصفدي، لبحث الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس وتداعياتها بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن الرهائن المختطفين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عقد اجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، قبل لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي في عمّان لبحث وقف الحرب في غزة، وفق بيان من وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، إن الاجتماع، يأتي في "سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركًا مع بلينكن، "يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع"، ويبحثون مع بلينكن "كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها"، وفق البيان.

ويجري وزير الخارجية الأميركي زيارة إلى إسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأعلن بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة.

وأوضح بلينكن للصحفيين في تل أبيب "نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة".

وتأتي جولة بلينكن في ظل تصاعد المخاوف من اشتعال المنطقة.