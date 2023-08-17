أخبار مصر: تحذير من زلزال مدمر بتركيا، زيزو يثير الجدل بعقد الشباب السعودي، انفصال بريتني سبيرز وسام أصغر بسبب الخيانة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

تنسيق كلية الآداب 2023، مؤشرات المرحلة الثانية والتنسيق الداخلي للأقسام

تنسيق كلية الآداب 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدُنيا بـ تنسيق كلية الآداب في المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية، إذ جاءت كلية الآداب بعدد من الجامعات في المرحلة الأولى، فيما امتد تنسيق الكلية بالجامعات الأخرى للمرحلة الثانية.

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صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

الزمالك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو يمضي على ورقة أو عقد وذلك بعد طلب الشباب السعودي ضم اللاعب.

انفصال بريتني سبيرز وزوجها الإيراني سام أصغري

بريتني سبيرز، كشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن المغنية الشهيرة انفصلت عن زوجها سام أصغري، وأن الثنائي في طريقهما إلي الطلاق.

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.

شروط صارمة لقيد الدبلومات الفنية في نقابة المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة تشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023".

مانشستر سيتي بطلا لـ السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

السوبر الأوروبي، توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

صدمة أوكرانية بشأن موعد دخول مقاتلات إف 16 الأمريكية المعركة ضد روسيا

يبدو أن طريق حصول كييف على مقاتلات إف-16 الأمريكية أصبح مسدودًا رغم وعود واشنطن، حيث قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 المقاتلة أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

جيل بيصغر، إشادات بإطلالات نجوم التسعينيات في حفلهم بجدة (صور)

أشاد الجمهور بإطلالات نجوم ومطربي التسعينيات أثناء ظهورهم بحفل كاسيت 90 والذي يُقام ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حيث تنخفص انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

أكد إسلام الشحات وكيل اللاعبين أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض رحيل رأفت خليل خلال انتقالات الصيف الحالية.

قادة جيوش دول إكواس يبحثون في غانا اليوم التدخل العسكري في النيجر

انقلاب النيجر، يعتزم قادة جيوش من غرب إفريقيا الاجتماع اليوم الخميس، في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد إطاحة انقلابيين بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

سعر الجنيه مقابل الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

كسر الدنيا، إشادات بـ إيهاب توفيق في حفل كاسيت 90 والأخير يحبس دموعه بعد رد فعل الجمهور (فيديو)

أشاد الجمهور بفقرة المطرب الكبير إيهاب توفيق المقام ضمن فعاليات حفل كاسيت 90 المقام بحفلات صيف جدة 2023.

محافظ الجيزة يكرم اليوم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

تنظم محافظة الجيزة اليوم الخميس احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية.

"القصابين" توضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الجملي في الأسواق وتكشف سر المزاد العام

تباينت أسعار اللحوم في الأسواق، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم البقري والجاموسي بنحو 10 جنيهات، واستقرار أسعار اللحم الضأن، فإن أسعار اللحوم الجملي ارتفعت في الأسواق، فما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحم الجملي، وما هي أسعاره في الأسواق ونسبة الارتفاع؟

رغم انخفاضها عالميا، الثروة الداجنة: ارتفاع أسعار الأعلاف بمصر متعمد وموجه ضد الدولة

ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية، انخفضت أسعار الذرة في الأسواق العالمية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر عام 2020، حيث بلغت في مجلس شيكاجو للتجارة 7.74 دولارًا وربع سنت للبوشل خلال تعاملات يوم الأربعاء.

استبعدنا الأهلي والزمالك، وكيل عمر فايد يعلن تفاصيل مفاوضات فناربخشة التركي مع المقاولون

أكد إسلام الشحات وكيل عمر فايد لاعب المقاولون العرب، والمنتقل لصفوف فناربخشة التركي أنه يعمل على صفقة انتقال اللاعب منذ فترة بعدما راقب النادي أداء اللاعب.

الضحايا بالآلاف، عالم زلازل يحذر من زلزال مدمر في إسطنبول

زلزال تركيا، حذر عالم الزلازل التركي ناجي جورور، من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%، مشيرا إلى أن المدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

نوال المحلاوى، درست بكلية رمسيس وأتقنت اللغة الإنجليزية، ثم التحقت بالجامعة الامريكية بالقاهرة قسم الصحافة، هي زميلة دفعة للمذيعة اللامعة ليلى رستم عام 1957، بعد تخرجها التحقت بالعمل في وكالة انباء الشرق الأوسط قسم الاخبار التي كان يرأس مجلس ادارتها الصحفى الكبير جلال الدين الحمامصى، فعملت مندوبة للوكالة في وزارة الشئون الاجتماعية.

كرة اليد، الزمالك يواجه العربي الكويتي في البطولة العربية بالسعودية

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام فريق العربي الكويتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

بعد التخلي عن حيادها، فنلندا تستعد لحرب نووية بأكبر مخزن إستراتيجي

كشفت وزارة الداخلية الفنلندية عن إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي لوسائل الاستجابة للأزمات والأدوية في حال التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية في البلاد.

أحداث 17 أغسطس، بيل كلينتون يعترف بعلاقته مع مونيكا، مصرع الرئيس الباكستاني، ميلاد بديع خيري وروبرت دي نيرو وحسين كمال

شهد يوم 17 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

أمير فؤاد، حكاية شاب قاوم إصابته بالنخاع الشوكي بالعزف على الجيتار بكافيهات إسكندرية (فيديو وصور)

أمير فؤاد، شاب في بداية العقد الثالث من عمره، شاء القدر أن يصاب بمرض التهاب وضمور النخاع الشوكي والذي يؤثر في الحركة ونسب الشفاء منه قليلة ومكلفة للغاية ومع مرور الوقت يصعب الشفاء منه.

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

أعلن فريق علمي أمريكي الأربعاء أن كلية خنزير زُرعت في جسد إنسان بحالة موت دماغي تواصل العمل بعد 32 يومًا من زرعها، في أطول مدة تسجِّل في هذا النوع من العمليات من دون أن يرفض الجسم البشري العضو الأجنبي.