أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

يدخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي بتشكيل يضم كلا من:



التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).



الجدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضًا.

منتخب مصر عازم على تجنب "حسبة برما"

منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراة اليوم أمام زيمبابوي رافعا شعار لا بديل عن الفوز، وانتزاع الثلاث نقاط، من أجل حسم صدارة المجموعة الثانية مبكرا، والابتعاد مبكرا عن الدخول في حسبة برما".

زيمبابوي يرفع راية التحدي أمام الفراعنة

في المقابل، يدخل منتخب زيمبابوي مباراته أمام الفراعنة رافعا راية التحدي، وأن كرة القدم لا تعرف التاريخ أو الأسماء، وانما تعترف فقط بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، وقد صرح مديره الفني ماريو مارينيكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه لا يخشى محمد صلاح أو عمر مرموش، وأنه يدخل المباراة واضعا نصب عينيه الفوز على الفراعنة كخطوة أولى نحو التأهل للدور ثمن النهائي

محمد صلاح، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى ببطولة أمم افريقيا مساء اليوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أكادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم افريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وزيمبابوي عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.