الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

أمير فؤاد، حكاية شاب قاوم إصابته بالنخاع الشوكي بالعزف على الجيتار بكافيهات إسكندرية (فيديو وصور)

أمير فؤاد، فيتو
أمير فؤاد، فيتو

أمير فؤاد، هو شاب في بداية العقد الثالث من عمره، شاء القدر أن يصاب بمرض التهاب وضمور النخاع الشوكي والذي يؤثر في الحركة ونسب الشفاء منه قليلة ومكلفة للغاية ومع مرور الوقت يصعب الشفاء منه.

لم يستسلم أمير، لمرضه واستكمل تعليمه وحصل علي دبلوم تجارة واكتفي بهذا لظروف وفاة والده ووجود ٤ أخوات له من بينهم الشباب والفتيات، واعتمد كل منهم على نفسه مع تقدم والدته في العمر، وكان أمير من بينهم فوهبه الله موهبة وهي العزف على الجيتار بالإضافة إلى محاولة التأليف والغناء. 

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وبدء أمير في تنمية موهبته بنفسه دون الاعتماد على أحد من خلال الإنترنت ومتابعه أداء الملحنين والتعلم على جيتار اشتراه بعد جهد كبير وكد رغم مرضه المزمن والذي يعجز معه عن الحركة. 

قال أمير فؤاد: إنه بدأ في العزف على الجيتار في أنفاق شرق الإسكندرية مثل الأمريكان وظل فترة بها ولكن كانت تحدث عدة مضايقات له من شباب أو مسؤولين وغيرهم فبدأ يغير وجهته إلى الكافيهات والمطاعم بعد الاستئذان من أصحابها في محاولة لكسب رزقه وقوت يومه للصرف على علاجه أيضًا الذي يتكلف كثير.

وأوضح أمير، أنه يحاول تنمية موهبته بأشياء بسيطة عبر الإنترنت أو متابعه عازفي الجيتار من المشاهير، وهو يعزف لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ كما أنه يؤلف أغاني ويغنيها وتلاقي استحسان الجمهور.

ويتمنى أمير، أن يجد عملًا ثابتًا من خلال موهبته يستطيع العيش منه وتنمية تلك المواهبه حتى لا يمد يده لأحد ولا يكلف والدته أي أعباء مالية.

 

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أمير فؤاد ادوية ضمور العضلات الشوكي التهابات النخاع الشوكي أخبار محافظة الأسكندرية العزف علي الجيتار

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