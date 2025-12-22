الإثنين 22 ديسمبر 2025
رياضة

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال والشارقة
الهلال والشارقة
انتهت مباراة الشارقة الإماراتي ضد الهلال السعودي، والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب الشارقة، بنتيجة 0/1 للهلال.

وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل مالكوم دي أوليفيرا هدف الهلال في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

تشكيل الهلال السعودي أمام الشارقة الإماراتي 

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: يوسف أكشيشيك، علي البليهي، علي لاجامي.

خط الوسط: جواو كانسيلو، روبن نيفيز، عبدالإله المالكي، ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

تشكيل الشارقة ضد الهلال السعودي 

ترتيب الهلال السعودي والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة 

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال السعودي المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل فريق الشارقة الإماراتي المركز السابع برصيد 7 نقاط.

