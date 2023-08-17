أحداث 17 أغسطس، بيل كلينتون يعترف بعلاقته مع مونيكا، مصرع الرئيس الباكستاني، ميلاد بديع خيري وروبرت دي نيرو وحسين كمال

شهد يوم 17 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1945 - إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949.

1960 - الجابون تحصل على استقلالها من فرنسا.

1988 - مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم طائرة.

1990 - الرئيس الأمريكي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية الأمريكية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزوه للكويت موضع التنفيذ فورًا مستخدمة القوه إذا لزم الأمر لمنع السلع من الدخول والخروج من العراق والكويت.

1993 - لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنجهام والتجول فيه.

1998 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يعترف بأنه كان بعلاقة غير لائقة مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

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مواليد يوم 17 أغسطس

1882 - عمر تقي الدين الرافعي، فقيه مسلم وقاضي وشاعر لبناني.

1893 - بديع خيري، كاتب مسرحي مصري.

1934 - حسين كمال، مخرج مصري.

1937 - صافيناز كاظم، صحفية مصرية.

1943 - روبرت دي نيرو، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.

1958 - ظبية خميس، شاعرة وكاتبة قصصية إماراتية.

1975 - كريم عبد العزيز، ممثل مصري.

1989 - فرح زينب عبد الله، ممثلة تركية.



وفيات يوم 17 أغسطس

1616 - أبو تراب فرقتي، شاعر إيراني.

1786 - فريدرخ الثاني، ملك مملكة بروسيا.

1850 - خوسيه دي سان مارتين، رئيس بيرو.

1969 - أوتو شتيرن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1943.

1977 - مفدي زكريا، شاعر جزائري.

1988 - محمد ضياء الحق، رئيس باكستان.

2000 - صفوت الشوادفي، عالم وداعية إسلامي مصري.

2005 - د. جون باهكال، عالم فيزياء أمريكي.

2006 - أحمد مستجير، عالم مصري في علم الأحياء.