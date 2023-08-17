شروط صارمة لقيد الدبلومات الفنية في نقابة المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة تشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023".

وأكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتأكيد الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي 2023-2024 هو 22500 طالب ( فقط اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة).

Advertisements

ضوابط القيد بنقابة المهندسين

وأعلن النبراوي تطبيق القرارات المُنظمة لضوابط القيد بنقابة المهندسين المصرية وفقًا للتواريخ المذكورة، منوهًا: “ما أطرحه اليوم ما هو إلا المرحلة الأولى من خطة النقابة في هذا الشأن، وسنستمر في خططنا الرامية إلى عودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه”.

وقال نقيب المهندسين: “إن ما اتخذته النقابة من قرارات سيحقق نتائج جيدة في صالح الوطن أولًا وفي صالح المهندسين ومهنة الهندسة”.

وأضاف: "هدفنا أن يكون مهندسو مصر على أعلى مستوى من الجودة، ويمارسون مهنتهم بأعلى مستوى من الكفاءة".

وتابع: "لا تعارض مطلقًا بين النقابة والحكومة، فالنقابة طبقًا للقانون هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وكل ما نسعى إليه هو تطوير المهنة وتحقيق صالح المهندسين والقضاء على طوابير البطالة بين المهندسين، وتأكيد التزام جميع المعاهد الهندسية بالقانون، وحصولها على شهادة ضمان جودة التعليم" وأشاد نقيب المهندسين بما أعلنته وزارة التعليم العالي اليوم حول أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية لهذا العام، وقال: "هذه القرارات مبشرة وناجحة ونشيد بها".

وأردف: "لا نتدخل على الإطلاق في التعليم الجامعي، فللتعليم وزارته ومجلسه الأعلى وهيئاته المسئولة عنه، لكننا فقط ننظم القيد بنقابة المهندسين، وهو الحق الذي يكفله القانون للنقابة، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون".

وأوضح نقيب المهندسين أن القرارات التي اتخذتها النقابة ليست قرارات بأثر رجعي، فكل من انضم للنقابة من خريجي جميع المعاهد الهندسية هم زملاء مهنة ولا تفرقة على الإطلاق في النقابة بين خريجي الكليات والمعاهد الهندسية.

وقال المهندس طارق النبراوي: "إن مهندسي مصر يقومون حاليًا بأعمالهم بأعلى درجات الأداء في المشروعات القومية، ولهم أدوار متميزة فيها، وكذلك الحال في كل المشروعات التي تشهدها مصر، ونحن لا ننتقد مستوى المهندسين المصريين، ولكن ما اتخذته النقابة من قرارات هو تصحيح لبعض الأخطاء التي حدثت في سنوات سابقة".

وشدد نقيب المهندسين على أنه لن يُضار شخص واحد مما اتخذته النقابة من قرارات إلا مَن يرفض الالتزام بالقانون، وقال: "راعينا تحديد فترات زمنية مناسبة تتيح لأصحاب المعاهد الخاصة التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحصول على شهادة جودة التعليم وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة".

وأشاد نقيب المهندسين بالدور الذي تقوم به الهيئة في ضمان جودة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا ومشاورات مثمرة تمت مؤخرًا بين النقابة والهيئة.

موقف قيد الحاصلين على الثانوية العامة من القسم الأدبي بنقابة المهندسين

وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة لن تقيد أبدًا من حصلوا على الثانوية العامة من القسم الأدبي مهما حصلوا على مؤهلات هندسية من خارج مصر.

وأوضح أن تخفيض أعداد الملتحقين بكليات التعليم الهندسي، يجب أن يكون قاصرًا على المعاهد والجامعات الخاصة فقط، وقال: "التعليم الهندسي بالكليات الحكومية ملتزم بمعايير الجودة، كما أنه ضمانة لاستقرار الوطن اجتماعيًّا، ولهذا يجب ألا تقل أعداد الملتحقين به، وفي المقابل يجب أن تنخفض أعداد الملتحقين بالمعاهد الخاصة، بما يتناسب مع إمكانات هذه المعاهد من المنشآت وأعضاء هيئة التدريس".