تنسيق كلية الآداب 2023، مؤشرات المرحلة الثانية والتنسيق الداخلي للأقسام

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 أدبي

تنسيق كلية الآداب 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدُنيا بـ تنسيق كلية الآداب في المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية، إذ جاءت كلية الآداب بعددًا من الجامعات في المرحلة الأولى، فيما امتد تنسيق الكلية بالجامعات الآخرى للمرحلة الثانية.



تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 أدبي

نعرض لكم فيما يلي، مؤشرات تنسيق كلية الآداب 2023 المرحلة الثانية أدبي.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267.

آداب أسوان 266.

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آداب انتساب موجه العريش 265.

آداب انتساب موجه الزقازيق 265.

آداب انتساب موجه طنطا 263.

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263.

آداب انتساب موجه بور سعيد 263.

آداب انتساب موجه دمنهور 262.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262.

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261.

آداب انتساب موجه الفيوم 261.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261.

آداب انتساب موجه دمياط 261.

آداب أسيوط 259.

آداب انتساب موجه أسوان 259.

آداب سوهاج 258.

آداب المنيا 258.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257.

آداب انتساب موجه بني سويف 258.

آداب انتساب موجه أسيوط 256.

آداب انتساب موجه المنيا 256.

آداب انتساب موجه سوهاج 255.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255.



تنسيق كلية الآداب 2023 للأقسام الداخلية

لم يتم تحديد تنسيق كلية الآداب 2023 الداخلي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، ولكن يمكن للطلاب الإطلاع على تنسيق العام الماضي لمعرفة مؤشرات تنسيق كلية الآداب والذي جاء وفقًا للآتي:

- قسم اللغة العربية: يقبل الطلاب بدون شروط.

- قسم اللغة العبرية: يشترط الحصول على مجموع اللغات الثلاثة 75%.

- قسم اللغات الشرقية وآدابها: يشترط الحصول على 70% من مجموع اللغات الثلاث، ويقبل المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة شخصية.

- قسم اللغة الإنجليزية: حصول الطالب على 48 درجة في اللغة الإنجليزية واجتياز اختبار القبول.

- قسم اللغة الفرنسية: أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى للطالب وأن يكون حاصلا على 45 درجة، مع اجتياز الامتحان التحريري باللغة الفرنسية مستوى B للطالب الحاصل على أقل من 45 درجة.

- قسم الحضارة الأوروبية القديمة: حصول الطالب على 120 درجة في مجموع اللغات الثلاثة.

- قسم التاريح: الحصول على 30 درجة في مادة التاريخ لطلاب شعبة أدبي، و30 درجة في اللغة الإنجليزية و30 في اللغة العربية لطلاب علمي.

- قسم الجغرافيا: الحصول على 55 في مادة الجغرافيا أو 55 في مادة الجولوجيا أو 55 في الرياضية البحتة.

- قسم الفلسفة: أن يكون الطالب حاصلًا على 36 درجة في مادة الفلسفة، وبلا شروط للشعبة العلمية.

- قسم علم النفس: الأولوية للمجموع الكلي في الثانوية العامة و85% في مادة علم النفس (طلاب أدبي) أو 85% مجموع درجات اللغات الثلاثة (طلاب علمي).

-قسم علم الاجتماع: الحصول على 85% في اللغة العربية والإنجليزية.

- قسم الإرشاد السياحي: اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على 41% في اللغة الإنجليزية.

- قسم الإرشاد السياحي الفرنسي: اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على 27 درجة في اللغة الفرنسية (بشرط أن تكون لغة أولي).

- قسم الاتصال والإعلام: اجتياز امتحان القبول.

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