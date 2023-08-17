استبعدنا الأهلي والزمالك، وكيل عمر فايد يعلن تفاصيل مفاوضات فناربخشة التركي مع المقاولون

أكد إسلام الشحات وكيل عمر فايد لاعب المقاولون العرب، والمنتقل لصفوف فناربخشة التركي أنه يعمل على صفقة انتقال اللاعب منذ فترة بعدما راقب النادي أداء اللاعب.

وقال الشحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نعمل على صفقة انتقال عمر فايد إلى فناربخشة بعدما راقب النادي اللاعب منذ فترة طويلة وكنا في مفاوضات مع نادي المقاولون منذ فبراير الماضي لنرى العرض الأفضل".

Advertisements

وأكمل: "المفاوضات سارت بنظام معين، وفناربخشة راقب اللاعب مع المنتخب الأولمبي والمقاولون العرب، ونشكر الأخير على رغبتهم في احتراف اللاعب، بالاضافة لدور شوقي غريب في إشراك اللاعب كثيرًا".

وأضاف: "كان هناك أندية أخرى من أوروبا مهتمة بضم عمر فايد، ولكن فناربخشة كانت أكثر الأندية جدية، كان هناك عروضًا من البرتغال وهولندا".

وتابع: "الاهتمام الجماهيري جيد باللاعب، هناك ترحيب كبير باللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله يكون على قدر الثقة وتكون خطوة كبيرة في المستقبل".

وأكد: "خيارات الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز كانت مستبعدة، الرغبة الأولى كانت الاحتراف".

وأشار: "المقابل المادي مرضٍ للغاية، لن أستطيع الإفصاح عن قيمة الصفقة لأن هناك اتفاقًا بين الناديين بعدم إعلانها".

وأتم: "كل التفاصيل المادية سرية بين الناديين والمقاولون العرب هو من له الحق في الحديث عنها، هناك نسبة إعادة بيع بالتأكيد في حال رحيل عمر فايد عن فناربخشة".

عمر فايد ينتقل إلى فناربخشة

وأعلن فناربخشة رسميًّا توقيع عقد لمدة 4 سنوات مع عمر فايد.

وأكد النادي التركي: "تعاقد نادينا مع عمر فايد، المدافع المصري المولود عام 2003، والذي يتابعه باعتباره موهبة عالية الإمكانيات.

ووقع عمر فايد عقدًا يلزمه بألواننا لمدة 4 سنوات في حفل التوقيع الذي أقيم على ملعب أولكر فنربخشة Şükrü Saracoğlu Sports كما شارك في المجمع صلاح الدين باقي ومديرنا الرياضي ماريو برانكو، نقول لعمر فايد "أهلا بكم في عائلتنا".

رسالة خاصة من عمر فايد للمقاولون العرب بعد انتقاله لنادي فناربخشة

وجه عمر فايد لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثًا إلى نادي فناربخشة التركي رسالة خاصة لنادي المقاولون العرب وللمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة والكابتن شوقي غريب المدير الفني بعد إتمام إجراءات انتقاله رسميًّا لنادي فناربخشة.



وكتب اللاعب رسالة شكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد الدعم والمتابعة اللحظية من المهندس محمد عادل والكابتن شوقي غريب لخطواته في تركيا منذ وصوله وإجراء الكشف الطبي والتقديم الرسمي والتواصل معه لتهنئته ومطالبته برفع اسم مصر ونادي المقاولون العرب في الملاعب الأوروبية وأن تكون محطة فناربخشة نقطة انطلاق.

رسالة عمر فايد

وقال اللاعب عبر حسابه: "بعد ٨ سنوات داخل جدران نادي المقاولون العرب أغادر النادي من الباب الكبير، فبعد أن تلقيت كل الدعم طوال المواسم الماضية وخلال فترة تواجدي مع الفريق الأول وكان للنادي كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي أن أحقق حلمي بالاحتراف الأوروبي، كل الشكر للباشمهندس محمد عادل على ثقته ودعمه لي من أول يوم وسعيه لمساعدتي في تحقيق هذا الحلم، وكذلك كل الشكر للكابتن شوقي غريب على كل ما قدمه لي منذ قدومه للنادي وثقته بي وكان أول من أعطاني الدعم لأشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول ومعه كل الجهاز الفني والإداري، وفي النهاية أوجه الشكر لكل مدربي قطاع الناشئين بالنادي والإداريين والعاملين بالقطاع فكل منهم قدم لي الدعم في كل الأوقات اليوم تنتهي علاقتي بنادي المقاولون العرب الذي أفتخر بكوني جزء من هذا الكيان.



