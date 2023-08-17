الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد التخلي عن حيادها، فنلندا تستعد لحرب نووية بأكبر مخزن إستراتيجي

فلندا، فيتو
فلندا، فيتو

كشفت وزارة الداخلية الفنلندية عن إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي لوسائل الاستجابة للأزمات والأدوية في حال التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية في البلاد.

فلندا تستعد لحرب نووية

ووفق "تاس"، سيتم تخزين لوازم الوقاية، ومعدات المراقبة والكشف والاختبارات السريعة، والأدوية واللقاحات لكي يستخدمها عمال الطوارئ والمدنيون في حالات الطوارئ، وخاصة في بلدان شمال وشرق أوروبا.

ومن المتوقع أن يتم البدء بعمليات التخزين في أوائل عام 2024 عقب بناء مخازن مماثلة في فرنسا وبولندا وكرواتيا، لكن المخزن في فنلندا سيكون أكبرها

Advertisements

وموّلت المفوضية الأوروبية المشروع الفنلندي بداية العام الجاري  بـ242 مليون يورو.

وأظهر فيديو مدته 3 دقائق بثه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، - الذي يتعاون بنشاط مع البنتاجون - ما يمكن أن يحدث نتيجة اندلاع حرب نووية شاملة بين روسيا والولايات المتحدة.

 دميتري ميدفيديف يسخر من انضمام فلندا للناتو

والإثنين سخر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف من فنلندا بسبب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

انضمت فنلندا إلى حلف الناتو في أبريل من العام الجاري 2023 لتصبح العضور رقم 31 في الحلف.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى عبثية موقف فنلندا وانضمامها إلى الناتو من خلال نشر مزحة عبر حسابه بموقع "تليجرام"، وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

ونشر ميدفيديف مزحة عبارة عن حوار تخيلي بين مواطنين فنلنديين يقول نصه "بيكا، لماذا انضمت بلادنا إلى الناتو؟"، ويجيب بيكا: "لأننا نواجه التهديد الروسي"، "ولكن لماذا نواجه التهديد الروسي؟" ماتي يتأمل. واختتم بيكا حديثه قائلًا: "ماتي، هذا لأننا ننضم إلى الناتو".

فلندا تتخلى عن حيادها

وقالت "تاس" إنه بعد الحرب العالمية الثانية، تبنت فنلندا موقفا محايدًا في الحرب الباردة وبعدها، ولكن في عام 2022 قررت هلسنكي التخلي عن حيادها الطويل للسعي للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الداخلية الفنلندية أكبر مخزن استراتيجي الاتحاد الاوروبي التهديدات الكيميائية التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف حلف شمال الأطلسي الحرب العالمية الثانية

الأكثر قراءة

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

ابتكارات الإسمعلاوية قبل مهرجان المانجو ( فيديو وصور)

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

أخبار مصر: تحذير من زلزال مدمر بتركيا، زيزو يثير الجدل بعقد الشباب السعودي، انفصال بريتني سبيرز وسام أصغر بسبب الخيانة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مع قرب الانتخابات الرئاسية، تفاصيل تكليف الرئيس للحكومة وإقالتها

Advertisements

منوعات

المزيد

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

تنسيق كلية الآداب 2023، مؤشرات المرحلة الثانية والتنسيق الداخلي للأقسام

أسعار الحديد اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية