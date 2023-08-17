الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

صدمة أوكرانية بشأن موعد دخول مقاتلات إف 16 الأمريكية المعركة ضد روسيا

مقاتلات إف-16 الأمريكية،
مقاتلات إف-16 الأمريكية، فيتو

يبدو أن طريق حصول كييف على مقاتلات إف-16 الأمريكية أصبح مسدودًا رغم وعود واشنطن، حيث قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 المقاتلة أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

 

مقاتلات إف-16

وأفاد إهنات في بث مشترك لعدة قنوات أوكرانية "من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين".

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الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف: "كانت لدينا آمال كبيرة لهذه الطائرة، أن تصبح جزءًا من منظومة دفاعنا الجوي، وأن تحمينا من إرهاب الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".

وكثيرا ما طلبت أوكرانيا من حلفائها الغربيين إمدادها بمقاتلات إف-16 وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ذلك "سيكون مؤشرًا على أن الغزو الروسي سينتهي بالهزيمة".

 

تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 لكن لم يُعلن موعد لتوريد الطائرات حتى الآن.

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا في هزيمة روسيا لكنه أكد مرارا عدم رغبته في إشعال فتيل مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وبين موسكو.

وأعلنت أوكرانيا، في 11 يوليو، تشكيل قيام "تحالف" يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات "إف-16"، التي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على تويتر، أن "تحالفا لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات إف 16 تشكل"، مضيفًا: "اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة".

ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

 

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يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية طائرات إف-16 المقاتلة أميركية الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الطائرات المسيرة الروسية الرئيس الاميركي جو بايدن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سلاح الجو الاوكراني

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