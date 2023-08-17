الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

كرة اليد، الزمالك يواجه العربي الكويتي في البطولة العربية بالسعودية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام فريق العربي الكويتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

 

موعد مباراة الزمالك والعربي الكويتي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والعربي الكويتي في الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات اليوم

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية لأندية كرة اليد المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

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وتقام اليوم المواجهات التالية:

نادي الكويت × البنك الأهلي - 1 ظهرا

الزمالك × العربي الكويتي - 3 عصرا

مضر السعودي × الجزيرة الإماراتي - 5 مساء

الهدى السعودي × وفاق عين التوتة - 7 مساء

 

الزمالك يفوز على وفاق عين التوتة

وحقق فريق يد الزمالك الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34 - 28، في أولى مبارياته بدور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد. 

وكان الزمالك تقدم في الشوط الأول على عين التوتة الجزائ عري بنتيجة 18 - 13. 

 

مجموعة الزمالك في البطولة العربية

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

 

التجديد لأحمد الأحمر 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، نجح في تجديد عقد أحمد  الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وعقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود رسميًّا.

 

تصريحات أحمد مرتضى

وأكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد أهمية تواجده مع الفريق خاصة أنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد.

 وكان مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أعلن أن بعثة فريق يد الزمالك ستسافر غدًّا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية بعد حل كافة الأزمات.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: "المستشار مرتضى منصور  يتدخل لحل أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد بعد أن وجه أحمد مرتضى وأمير مرتضى في حجز طائرة للفريق للسفر إلى المملكة السعودية للاشتراك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم.

ولقد نجحا في حجز طائرة للفريق تقلهم إلى السعودية في تمام الساعة الثانية صباح غد، كما نجحا في التجديد لكابتن ونجم الفريق أحمد الأحمر وتوقيع عقد جديد قبل السفر، كل التمنيات لأبطال كرة اليد بالعودة بكأس البطولة".

 

الزمالك يتسلم القرار الوزاري

وكان مسئولو وزارة الشباب والرياضة، قاموا بإنهاء إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاصة بسفر بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وتسلم مسئولو نادي الزمالك القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة فريق كرة اليد إلى السعودية، بعد انفراجة في أزمة سفر الفريق وحل جميع الأزمات.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بمشاركة فريقين من مصر، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.

 

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