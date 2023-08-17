الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم اليوم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، فيتو

تنظم محافظة الجيزة اليوم الخميس احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية. 
 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن التكريم يأتى تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديرًا لما حققوه مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.
 

Advertisements

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبنائها لتحفيز كافه الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم. 
 

وتضم قائمة المكرمين  الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية. 
 

وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم  ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبه الأدبية وترتيبه الأول  والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب احمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث. 
 

وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول والطالبة هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنة) وترتيبها الأول.

 

موعد تلقى طلبات التحويل الإلكتروني

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أعلنت أن الثلاثاء 15 أغسطس 2023 هو آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وللتحويل من هنا.

 

تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات 

على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.
 

المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
  

المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).
 
المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).
  

على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.
 
 يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.
  

وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس، وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

وعن إجراءات التحويل بالتعليم الخاص طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

أخبار الرياضة اليوم، 6 أندية محرومة من القيد، فنربخشة يقدم عمر فايد، وعرض ضخم لزيزو

أمريكا تندد بهجمات روسيا على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الهرم الثانوية الازهري الدبلومات الفنية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العجوزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

بقرار جمهوري، إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية

أخبار الرياضة اليوم، 6 أندية محرومة من القيد، فنربخشة يقدم عمر فايد، وعرض ضخم لزيزو

أخبار الفن اليوم.. شمس الكويتية تكشف لـ"فيتو" أصعب قرار في حياتها.. تأجيل طرح فيلم فوى فوى فوى بالسينمات لهذا الموعد.. ومحمد رمضان يطرح أغنية جديدة

البابا تواضروس يشيد بجهود الدولة في محور المحمودية ويهنئ أبناءه بعيدي التجلي والعذراء

الأكثر قراءة

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

الضحايا بالآلاف، عالم زلازل يحذر من زلزال مدمر في إسطنبول

6 أنواع من الخضراوات تحمي من التهابات الرئة وتدعم صحة الجهاز التنفسي

علي الحجار: أغانيَّ أصبحت تراث وبقالي 50 سنة بغني (فيديو)

لأول مرة بدائل الحبس الاحتياطي والإعلان الإلكتروني، أبرز تعديلات الإجراءات الجنائية

محمد جاب الله: المؤشر الرئيسى تخطى الـ 18050 نقطة ونستهدف مستوى تاريخى خلال أيام

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

متى تطلب المرأة الطلاق وفقا للشرع؟ سعاد صالح تجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية