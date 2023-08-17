"القصابين" توضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الجملي في الأسواق وتكشف سر المزاد العام

تباينت أسعار اللحوم في الأسواق، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم البقري والجاموسي بنحو 10 جنيهات، واستقرار أسعار اللحم الضأن، فإن أسعار اللحوم الجملي ارتفعت في الأسواق، فما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحم الجملي، وما هي أسعاره في الأسواق ونسبة الارتفاع؟

ارتفاع أسعار اللحم الجملي في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار اللحم الجملي في الأسواق

يقول شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار اللحوم الجملي ارتفعت في الأسواق، وذلك بسبب قلة المعروض منها، مع قلة الكميات الواردة من السودان، مشيرًا إلى أن أسعار الإبل ارتفعت خلال موسم عيد الأضحى 2023، وذلك بسبب أيضًا قلة المعروض من الجمال في السوق، حيث إن السودان تعد المورد الأساسي للجمال الواردة إلى مصر.

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الجمال تباع في مزاد علني وليس بالكيلو والقائم مثل الجاموس والبقر

وأوضح عضو شعبة القصابين لـ «فيتو» أن الإبل الحية لا تباع بالكيلو القائم مثل الجاموس والبقر، لكنها تباع في مزاد عام، حيث يتم عرض الجمل وتحديد السعر دون تحديد وزنه، حيث يقدر ثمنها وفقًا لعمرها ومواصفاتها ونوعها، لكن الجاموس والبقر يباع بتحديد وزنه حي ثم تحديد السعر عن طريق ضرب الوزن في سعر الكيلو قائم.

ارتفاع أسعار الجمال الحية 5 آلاف جنيه والكيلو 15 جنيهًا في الأسواق

وأشار «جابر» إلى أن أسعار اللحوم الجملي ارتفعت في الأسواق، من 10 إلى 15 جنيهًا في الكيلو «سعر القطاعي»، إذ ارتفعت سعر الجمال الحية من 3 آلاف جنيه إلى 5000 جنيه، حسب عمر الجمل.

ارتفاع أسعار الجمال الحية، فيتو

أسعار اللحوم الجملي في الأسواق

وأضاف أن أسعار اللحم الجملي الصغير «بعرور» يباع الكيلو بسعر من 260 إلى 270 جنيهًا، اللحم الجملي كبير السن أو الشاب يباع الكيلو بسعر 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم الضاني مستقرة مقابل انخفاض البقري والجاموسي

وعن حالة السوق والتحركات السعرية للحوم الضأن والبقري والجاموسي، أوضح «شلبي» أن أسعار اللحوم الضاني ما زالت مستقرة عند نفس أسعارها في عيد الأضحى، بينما انخفضت أسعار اللحوم البقري والجاموسي بنحو 10 جنيهات عن سعرها السابق.

شلبي جابر، فيتو

10 جنيهات انخفاضًا في أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية

على صعيد آخر، انخفضت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، حيث بلغ سعر نصف كيلو مكعبات لحم بقري بلدي نحو 139.97 جنيه، نصف كيلو لحم بقري مفروم بلدي نحو 140 جنيهًا، نصف كيلو سجق بقري بسعر 149.97 جنيه.

فيما سجلت نصف كيلو رقبة بقري نحو 166.97 جنيه، نصف كيلو مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم بسعر 186.47 جنيه، إسكالوب بقري بلدي وزن نصف كيلو بسعر 186.47 جنيه، برجر لحم بقري وزن 500 جرام بسعر 137.47 جنيه.

وبلغ سعر نصف كيلو موزة بقري بلدي نحو 187.47 جنيه، نصف كيلو إنتركوت بقري بلدي نحو 190.97 جنيه، كفتة بقري بسعر 137.47 جنيه، ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام بسعر 190.97 جنيه.