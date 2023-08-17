كسر الدنيا، إشادات بـ إيهاب توفيق في حفل كاسيت 90 والأخير يحبس دموعه بعد رد فعل الجمهور (فيديو)

أشاد الجمهور بفقرة المطرب الكبير إيهاب توفيق المقام ضمن فعاليات حفل كاسيت 90 المقام بحفلات صيف جدة 2023.

ومع التصفيق الحاد أثناء تقديمه أغنيتي “تترجى فيَّ" و”الله عليك يا سيدي” وتفاعل الجماهير مع إيهاب توفيق الذي دموعه من الفرحة وأخذ يحيي الجماهير على التفاعل القوي وحفظ الأغنيات رغم مرور قرابة العشرين عام عليها.

وسرعان ما كتب رواد التواصل الاجتماعي تعليقاتهم على فقرة إيهاب توفيق وقال أحدهم: "إيهاب توفيق دا عاوز حفلة لوحده عنده كمية هيتس غير طبيعية".



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وقال آخر: "ما كانش من فراغ إن الموسيقار محمد عبد الوهاب أما اتسأل عن جيل التسعينيات مين فيهم يصلح مطرب قال إيهاب توفيق".

انا واختي الصغيره كنا نطلب من بنت جماعتنا تغنيلنا هالاغنيه ويعننا معجبين في صوتها كنا فاقعين ضحك على صوتها،كانت تغينها بتأثر😭

أياااام😂😂😂#كاسيت_90#ايهاب_توفيق pic.twitter.com/QJR4X4nnp6 — ɴð🅾𝖍ᴀ (@Noohh88) August 16, 2023

فيما قالت إحدى المتابعات للحفل: البوب إيهاب توفيق عظمة ع عظمة وأحلى أيام بصوتك.. إيهاب الأهلاوي الصميم داخل بالبدلة الحمراء.. مع سلطنة بصوته اللي ما زال برونقه أهلاوي وبيحب الأهلي.. دي حاجات نفهمها احنا الأهلاوية.

و تابع آخر: الله يا إيهاب أكثر من كدا إيه بجد والله.. عمري وأخدته وقلبي دخلته.. كل كلام الحب أنا قلته.. اللي عرفته واللي أنا لسه مـش عــارف معانيه أكثر من كده إيه".

‏‎و قالت أخرى: #كاسيت_90 دي أفضل حفلة عملتها السعودية فكرة وتنفيذ ورجعوا رونق لفنانين وأجيال سابقة".

و قال أحد المتابعين: "ذكريات الزمن الضائع الله عليك يا سيدي".

حفل كاسيت 90 في جدة

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل شعار "كاسيت 90".

كاسيت 90

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.