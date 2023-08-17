الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كسر الدنيا، إشادات بـ إيهاب توفيق في حفل كاسيت 90 والأخير يحبس دموعه بعد رد فعل الجمهور (فيديو)

ايهاب توفيق، فيتو
ايهاب توفيق، فيتو

أشاد الجمهور بفقرة المطرب الكبير إيهاب توفيق المقام ضمن فعاليات حفل كاسيت 90 المقام بحفلات صيف جدة 2023.

ومع التصفيق الحاد أثناء تقديمه أغنيتي “تترجى فيَّ" و”الله عليك يا سيدي” وتفاعل الجماهير مع إيهاب توفيق الذي دموعه من الفرحة وأخذ يحيي الجماهير على التفاعل القوي وحفظ الأغنيات رغم مرور قرابة العشرين عام عليها.

وسرعان ما كتب رواد التواصل الاجتماعي تعليقاتهم على فقرة إيهاب توفيق وقال أحدهم: "إيهاب توفيق دا عاوز حفلة لوحده عنده كمية هيتس غير طبيعية".
 

Advertisements

وقال آخر: "ما كانش من فراغ إن الموسيقار محمد عبد الوهاب أما اتسأل عن جيل التسعينيات مين فيهم يصلح مطرب قال إيهاب توفيق".

فيما قالت إحدى المتابعات للحفل: البوب إيهاب توفيق عظمة ع عظمة وأحلى أيام بصوتك.. إيهاب الأهلاوي الصميم داخل بالبدلة الحمراء.. مع سلطنة بصوته اللي ما زال برونقه أهلاوي وبيحب الأهلي.. دي حاجات نفهمها احنا الأهلاوية.

و تابع آخر: الله يا إيهاب أكثر من كدا إيه بجد والله.. عمري وأخدته وقلبي دخلته.. كل كلام الحب أنا قلته.. اللي عرفته واللي أنا لسه مـش عــارف معانيه أكثر من كده إيه".

‏‎و قالت أخرى: #كاسيت_90  دي أفضل حفلة عملتها السعودية فكرة وتنفيذ ورجعوا رونق لفنانين وأجيال سابقة".

و قال أحد المتابعين: "ذكريات الزمن الضائع الله عليك يا سيدي".

حفل كاسيت 90 في جدة 

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل  شعار "كاسيت 90". 

 

كاسيت 90 

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الموسيقار محمد عبد الوهاب إيهاب توفيق محمد عبد الوهاب موسيقار محمد عبد الوهاب كاسيت 90

مواد متعلقة

فاكهة التسعينيات، الجمهور يتذكر أغنيات عامر منيب بالتزامن مع حفل كاسيت 90 (فيديو)

وصلة رقص وديو مميز لـ حميد الشاعري ومصطفى قمر بحفل كاسيت 90 (فيديو)

بدلًا من "يا إسكندرية"، محمد الحلو يغني "عمار يا سعودية" في حفله بجدة

محمد محيي يتألق بـ"قادر وتعملها" و"اتخنقت" في حفل كاسيت 90 بجدة (فيديو)

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

كسر الدنيا، إشادات بـ إيهاب توفيق في حفل كاسيت 90 والأخير يحبس دموعه بعد رد فعل الجمهور (فيديو)

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

الظهور الأول لريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر الجديد (صور)

جوتيريش يدعو لنشر قوة أمنية وعسكرية بصورة "عاجلة" في هايتي

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

متى تطلب المرأة الطلاق وفقا للشرع؟ سعاد صالح تجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية