رغم انخفاضها عالميا، الثروة الداجنة: ارتفاع أسعار الأعلاف بمصر متعمد وموجه ضد الدولة

ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية، انخفضت أسعار الذرة في الأسواق العالمية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر عام 2020، حيث بلغت في مجلس شيكاجو للتجارة 7.74 دولارًا وربع سنت للبوشل خلال تعاملات يوم الأربعاء.

ارتفاع أسعار الأعلاف في الاسواق، فيتو

انخفاض أسعار الذرة عالميا وارتفاعه محليًا

وبالرغم من انخفاض أسعار الذرة عالميًا، إلا أن سعر الذرة ارتفع في السوق المحلي، حيث ارتفع طن الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي نحو 13500 جنيه، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، وارتفع سعر ذرة أوكراني ليصل لـ 12 ألف جنيه، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، أما ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» فارتفع لسعر 14200 جنيه، بارتفاع 300 جنيه.

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تباين أسعار الذرة في السوق العالمي والمحلي لم يكن وليد اليوم فقط، بل على مدار فترات خالف منحنى أسعار الذرة في السوق المحلي نظيره العالمي.

انخفاض أسعار أعلاف الصويا عالميًا وارتفاعها محليًا

الأمر أيضًا ينطبق على أسعار أعلاف فول الصويا، الذي انخفض سعر فول الصويا ربع سنت إلى 13.05 دولار للبوشل، في بورصة شيكاغو لكنه ارتفع في السوق المحلي، حيث سجلت صويا 46% سعر من 28 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% سعر 27 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، أما كسب صويا مستورد فسجل سعر 27 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الذرة وأعلاف الصويا في السوق المحلي بالرغم من انخفاضها عالميًا؟

راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة، فيتو

الانفلات السلعي في السوق المحلي أزمة مفتعلة موجه ضد الدولة

يقول راضي أحمد عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، معلقًا على انخفاض أسعار الذرة والأعلاف في السوق العالمي وارتفاعهما في المحلي: «إن الانفلات السلعي في السوق المحلي يكاد أن يكون مقصودًا، فالانفلات السلعي شيء موجه ضد الدولة وغير مبرر وأزمة مفتعلة، ويؤكد ذلك تعاقب أزمات السلع تباعًا، وكلما حاولت الدولة جاهدة حل مشكلة سلعة تظهر ويطغى عليها أخرى، مقل أزمة السجائر والأرز والسكر، وحتى الأعلاف».

الدولة بذلت كل ما في وسعها لضبط الأسواق وتوفير السلع الرئيسية

وأضاف «راضي» لـ «فيتو» أن الدولة وجهاتها المعنية كافة وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية بذلت كل ما في وسعها وجهدها لضبط الأسواق، وحل المشكلات التي تواجه المواطنيين وخاصة توفيرالسلع الرئيسية.

جهود الدولة لحل أزمة نقص الأعلاف في السوق

وقال «راضي» أن هناك «بالونات» خفية في الدولة وراء تجدد الأزمات، فمثلًا ارتفاع أسعار أعلاف الصويا والذرة المستوردة ارتفاعًا غير مبرر، في ظل حل الدولة لأزمة تدبير الدولار، الذي عليه توالت الإفراجات الجمركية عن أعلاف الذرة والصويا، وعليه زاد المعروض من العلف في الأسواق، فضلًا عن انخفاض أسعار الذرة والأعلاف عالميًا، فلماذا وما هو المبرر لارتفاعه محليًا؟

انخفاض أسعار الأعلاف في السوق العالمي، فيتو

أسعار الأعلاف ارتدت لارتفاع محليًا بحجة تداعيات أزمة روسيا رغم الانخفاض عالميًا

وتابع عضو شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الأعلاف انخفضت في السوق المحلي عقب الإفراجات الجمركية انخفاضات طفيفة، لكن سرعان ما ارتد السعر محليًا لارتفاع السريع بحجة تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، التي أعقبت إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وعالميًا أيضًا ارتفعت أسعار الحبوب ولكن ارتفاعًا مؤقتًا، حيث عادت أسعار الحبوب والأعلاف لانخفاض عالميًا، والارتفاع محليًا.

الهجوم الشرس على الدولة المصرية يعضده أناس تتخفى خلف استثماراتها الكبيرة

وأضاف أن الهجوم الشرس على الدولة المصرية يعضده أناس تتخفى خلف استثماراتها الكبيرة في الدولة، وهي المتحكم في السوق بحجم استثماراتها، وتحاول «نخر» الاستقرار الاقتصادي، ومحاربة الدولة بتهديد أمنها الغذائي، وللتأثير على المواطن المصري بإحداث فجوة نفسية بينه وبين الحكومة، والتشكيك في مساعي الدولة في قدرتها على حل المشكلات، في ظل الوضع الراهن، وعلى رأسها أزمة ارتفاعات أسعار الأعلاف غير المبررة.