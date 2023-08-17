صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

الزمالك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو يمضي على ورقة أو عقد وذلك بعد طلب الشباب السعودي ضم اللاعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على أنها من توقيع زيزو على عقد انضمامه للشباب السعودي في جلسة سرية مع مسؤولي الفريق السعودي.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو في الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أكد أن نادي الزمالك رفض عرض الفريق السعودي وأن اللاعب مستمر مع الفريق.

ولم يتسن لفيتو معرفة حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيزو وهو يوقع على عقد أو ما شابه".

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى لو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسى أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “تفاجأنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي. يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.



واختتم: “أخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلًا أنتم زملكاوية ولكن أشك”.

وتلقى أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي.

وكان مصدر أكد أن إدارة الزمالك لا تريد بيع زيزو بسبب حاجة الفريق إليه، ولكن هناك 3 أسباب تجبر الإدارة على بيع اللاعب وهي ما نوضحها في السطور التالية.

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو

السبب الأول الذي قد يجبر الزمالك على بيع زيزو هي الحاجة لأموال بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، وستساعد أموال انتقال زيزو للشباب السعودي في رفع الحجز عن القيد والتعاقد مع صفقات سوبر استعدادًا للموسم الجديد ودفع المستحقات المتأخرة لخوان كارلوس أوسوريو واللاعبين.

السبب الثاني هو أن زيزو طلب مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي 2022- 20232، وهو الرقم الذي لن يستطيع الزمالك دفعه في الوقت الحالي، ولذلك قد يجبر الزمالك على بيع اللاعب لكي لا تحدث أزمة ويطالب اللاعب بأمواله المتأخرة مجددًا وقد يطلب الزمالك تنازل زيزو عنها للرحيل.

السبب الثالث هي رغبة اللاعب في الاحتراف والانتقال إلى الدوري السعودي والتي تمثل عادة سببًا قويًّا في احتراف اللاعبين أو رحيلهم عن أنديتهم في كافة أنحاء العالم.

زيزو، فيتو

تفاصيل عرض الشباب السعودي لـ زيزو

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف أن نادي الشباب السعودي قدم عرضًا لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر إن مسؤولي الشباب تحدثوا مع زيزو ووالده من أجل الانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر أن زيزو منفتح على الانضمام للدوري السعودي عن طريق بوابة الشباب نظرًا للتقدم الكبير الذي يشهده دوري روشن وانضمام نجوم العالم مثل رونالدو وبنزيما وغيرهما بخلاف الراتب المميز الذي سيحصل عليه.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تريد التفريط في زيزو خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية عام 2025.

عرض رسمي من الشباب السعودي لضم زيزو

وأضاف المصدر إلى أن نادي الشباب أرسل استفسارًا لإدارة الزمالك لمعرفة سعر بيع أحمد سيد زيزو

وأتم المصدر حديثه: "إدارة الزمالك لا تنوي التفريط في زيزو إلا لو تم تقديم عرض مغري خاصة أن اللاعب يريد الخروج للاحتراف.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف آخر تطورات العروض المقدمة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقف الإدارة من رحيل اللاعب.

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر: "زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى".

وأشار المصدر إلى أن زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية من تركيا والخليج واللاعب يسعى للإحتراف في حالة عدم تحقيق طلباته".

وأتم المصدر حديثه:" هناك جلسة ستجمع زيزو بإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف احترافه، ويسعى الزمالك لتلبية طلبات زيزو لاستمراره مع الفريق".