الخميس 17 أغسطس 2023
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منوعات

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

زرع كلية خنزير معدَّلة
زرع كلية خنزير معدَّلة جينيا في جسد إنسان، فيتو

كلية خنزير، أعلن فريق علمي أمريكي الأربعاء أن كلية خنزير زُرعت في جسد إنسان بحالة موت دماغي تواصل العمل بعد 32 يومًا من زرعها، في أطول مدة تسجِّل في هذا النوع من العمليات من دون أن يرفض الجسم البشري العضو الأجنبي.

 

عمليات زرع أعضاء من حيوان إلى إنسان

ويعمل الفريق على تطوير هذا النوع من عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان والتي تسمى أيضا "طعم أجنبي" على أمل مواجهة النقص المزمن في التبرعات بالأعضاء.

 

وجرت عملية الزرع في مركز لانجون الطبي التابع لجامعة نيويورك في 14 يوليو لرجل يبلغ 57 عاما في حالة موت دماغي.

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وكان الرجل وُضع على جهاز التنفس الاصطناعي بعد أن تبرع بجسده لصالح الأغراض العلمية.

وأزيلت كليتا الرّجل خلال عملية جراحية واستُبدل بهما كلية خنزير معدًّلة جينيًّا لكي لا يرفضها جسده على الفور.

 

زرع كلية خنزير معدَّلة جينيا في جسد إنسان

وتمثّل الأيام الـ32 هذه "أطول مدّة تعمل فيها كلية خنزير معدّلة جينيًّا في جسد إنسان"، بحسب بيان نشره المستشفى الذي أشار إلى أنه يتطلَّع إلى مواصلة التحليلات لمدة شهر إضافي.

وأجرى هذا الفريق العديد من عمليات "الزرع الأجنبي" في السنوات الأخيرة، منها أول عملية زرع لكلية خنزير في جسد إنسان في العالم في سبتمبر 2021.

وكان مستشفى جامعة ميريلاند أجرى أول عملية زرع قلب من خنزير لإنسان على قيد الحياة، وتوفي الرجل بعد شهرين من العملية.

ويوجد أكثر من مئة ألف أمريكي على قائمة الانتظار لإجراء عمليات زرع أعضاء، منهم 88 ألف ينتظرون كلية.

وقال روبرت مونتجومري مدير معهد لانجون لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك "لا توجد أعضاء كافية متاحة لكل من يحتاجها".

وأضاف "يموت الكثير من الناس بسبب نقص الأعضاء المتاحة، وأعتقد أن عمليات الطعم الأجنبي هي وسيلة مجدية لتغيير ذلك".

 

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