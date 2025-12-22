هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على سؤال نهى من الجيزة، قالت فيه: «أنا ليا صحابي بيصوموا في أول شهر رجب، وفي ناس بتقول إن ما وردش عن سيدنا النبي ﷺ الصيام في شهر رجب، أفيدونا».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس أنه يُستحب في شهر رجب الإكثار من الأعمال الصالحة، سواء من صيام أو قيام ليل أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الخير.

وأشار إلى أن السؤال المطروح هو: هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في شهر رجب تحديدا؟ مؤكدا أنه لم ترد أحاديث صحيحة صريحة تفيد مداومة النبي ﷺ على صيام شهر رجب بعينه، أو تخصيصه بعبادة معينة.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن هذا لا يعني نفي فضل العمل الصالح في شهر رجب، مستشهدا بالحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان».

وأوضح أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن العمل الصالح موجود ومشروع في شهر رجب وفي شهر رمضان، وأن الغفلة إنما تقع عند بعض الناس في شهر شعبان، فكان النبي ﷺ يحيي سنة المداومة على الطاعة فيه.

وأضاف أن الحديث الشريف يفيد استحباب وفضل العمل الصالح في شهر رجب وشهر رمضان، وزيادة التأكيد على العمل الصالح في شهر شعبان، لافتا إلى أن من أجلّ الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى عبادة الصيام.

واستشهد بالحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، موضحًا ما ورد في فضل الصيام من أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.

