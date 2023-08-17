الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

رأفت خليل، فيتو
رأفت خليل، فيتو

أكد إسلام الشحات وكيل اللاعبين أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض رحيل رأفت خليل خلال انتقالات الصيف الحالية.


وقال الشحات في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "رأفت خليل لاعب الأهلي تلقى عرضًا من الدوري القطري نظير بيع نهائي وبمقابل مادي جيد وكان قابل للتفاوض والزيادة".


وأضاف: "مارسيل كولر تمسك باللاعب ورفض رحيل اللاعب ورفض مناقشة العرض نهائيًّا".


واختتم الشحات تصريحاته: "رأفت خليل مستمر مع النادي الأهلي إلا لو حصل أي جديد في الفترة المقبلة".
 

Advertisements

الأهلي يسدد أقساط إمام عاشور

يواصل النادي الأهلي سداد أقساط صفقة انتقال إمام عاشور لصالح فريق ميتلاند الدنماركي، بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلمت فيتو من مصدر خاص أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أرسل قيمة القسط الثاني إلى فريق ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال إمام عاشور إلى المارد الأحمر وكانت قيمة المبلغ مليونًا و200 ألف دولار. 

بينما كانت قيمة القسط الأول مليونًا و500 ألف دولار تم إرسالها وقت توقيع العقود، ليصبح إجمالي ما حصل عليه الفريق الدنماركي من جانب النادي الأهلي 2.7 مليون دولار.

 

قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي

في سياق آخر رحل عن  النادي الأهلي في الموسم الحالي 13 لاعبًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية باع منهم النادي الأهلي بعضهم بشكل نهائي بمقابل مادي كبير مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وآخرين رحلوا علي سبيل الإعارة.

 

وتعرض "فيتو في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي في الموسم الحالي، والأرقام التي حصل عليها النادي نظر ذلك، وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين:

 

Advertisements

 

 محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي مقابل مليون و370 الف يورو.

حمدي فتحي انتقل الى الوكرة القطري مقابل 3 ملايين يورو.

شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

حسام حسن انتقل نهائي إلى سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلى البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

وكذلك الثلاثي على لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

 

3 تحديات تواجه كولر مع الأهلي في الموسم المقبل

من ناحية أخرى يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحديات خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

يواجه المدرب السويسري 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلي وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدورى أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.

كما يواجه كولر تهديدًا آخر مع الأهلى خلال الموسم القادم هو كأس العالم للأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويأمل في الظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي، الذي قدم فيه الأهلي أداء متراجعًا وحصد فيها المركز الرابع بالمونديال الذي أقيم في المغرب، حيث يأمل في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالصعود إلى المباراة النهائية في المونديال، بعد الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مرات قبل ذلك في أعوام 2006 و2021 و2022.

ويواجه السويسري مارسيل كولر تهديدا آخر مع الأهلي وهو بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام للمرة الأولى، ويأمل في الحصول عليها وتأكيد جدارته في السيطرة على القارة الأفريقية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

الأهلي يسدد القسط الثاني لـ ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال إمام عاشور

تأكيدا لانفراد فيتو، انضمام طبيب الأهلي السابق إلى نادي فيوتشر

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر رأفت خليل الماتش النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يسدد القسط الثاني لـ ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال إمام عاشور

تأكيدا لانفراد فيتو، انضمام طبيب الأهلي السابق إلى نادي فيوتشر

معلق عماني يتغنى بظهور حمدي فتحي مع الوكرة: النادي القطري كسب جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

كسر الدنيا، إشادات بـ إيهاب توفيق في حفل كاسيت 90 والأخير يحبس دموعه بعد رد فعل الجمهور (فيديو)

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

الظهور الأول لريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر الجديد (صور)

جوتيريش يدعو لنشر قوة أمنية وعسكرية بصورة "عاجلة" في هايتي

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

متى تطلب المرأة الطلاق وفقا للشرع؟ سعاد صالح تجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية