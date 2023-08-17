جيل بيصغر، إشادات بإطلالات نجوم التسعينيات في حفلهم بجدة (صور)

أشاد الجمهور بإطلالات نجوم ومطربي التسعينيات أثناء ظهورهم بحفل كاسيت 90 والذي يُقام ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

إطلالات النجوم في حفل كاسيت 90

إذ ظهر النجوم وكأنهم بعُمر أصغر أكثر شبابًا وحيوية، واعتمدوا الألوان الفاتحة فارتدت سيمون بدلة بيضاء وظهرت في كامل أناقتها.

وأطل النجم إيهاب توفيق بـ بليزر باللون الأحمر الناري، فيما ظهر حميد الشاعري ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي بإطلالات كاجول متميزة.

فيما حافظ كل من محمد الحلو وخالد عجاج على ارتداء بدلة كاملة باللون الأسود الأنيق.

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وقال أحد المتابعين: الجيل دا جميل من جوا مش من برة بس علشان كدا مش بيكبر مهما مرت سنين طول الحفلة الابتسامة مرسومة وفى سعادة جميلة زيهم.

حفل كاسيت 90 في جدة

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل شعار "كاسيت 90".

كاسيت 90

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

الفنانة سيمون

على جانب آخر.. كانت أعربت سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ونشرت سيمون صورًا من الحفل على موقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "طبعًا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيَّ".

وأضافت: "أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كدا الحياة هتبقى أجمل بينا".